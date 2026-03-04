Marcelinho Carioca não paga honorários e tem dívida de R$ 200 mil com advogada

Marcelinho Carioca conquistou uma vitória na Justiça contra o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo em 2016, mas a ação provocou um novo problema judicial ao ídolo do Corinthians. Isso porque a advogada que o representou durante o andamento do processo alegou o descumprimento do prazo para pagamento de seus honorários. Com isso, segundo informações, no cenário atual, o débito com a profissional gira em torno de R$ 200 mil, ao levar em consideração os juros e correções.

Ao realizar contato com a Justiça, a representante jurídica acusa Marcelinho Carioca de práticas em que visa se esconder. Além disso, a advogada também denunciou o ídolo do Corinthians de ser autor de transferência de bens para empresas de fachada. Inclusive, a profissional cita que houve a cessão também para uma pessoa na tentativa de criar uma fraude e mascarar os seus pertences.

Durante um programa que ocorreu na “Band” em 2007, Vanderlei Luxemburgo insultou o ex-jogador ao defini-lo como um “moleque” e “safado”. As definições tinham o intuito de indicar que Marcelinho Carioca não tinha caráter. Deste modo, o ídolo do Corinthians entrou com uma ação por danos morais.

Onze anos depois, ele conquistou a vitória judicial sobre o seu antigo treinador. Por sinal, a Justiça definiu como valor para a indenização R$ 400 mil. Aliás, o ex-atacante entrou na mira de diversos processos nos últimos meses.

Marcelinho Carioca é alvo da Justiça de SP

A Justiça de São Paulo utilizou-se do Sniper — sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para investigação patrimonial e recuperação de ativos — para efetuar uma busca detalhada pelos bens e contas bancárias de Marcelinho Carioca. Sem obter sucesso, a medida visava recursos capazes de quitar uma indenização de cerca de R$ 600 mil aos pais de um adolescente morto em 1998.

De acordo com o relatório apresentado ao Judiciário paulista, o Sniper não encontrou qualquer registro patrimonial vinculado ao ídolo corintiano. A Justiça analisou imóveis, automóveis, veículos empresariais e possíveis operações financeiras ligadas a pessoas físicas e jurídicas, porém não localizou nada.

As contas bancárias do ex-jogador estavam zeradas, tampouco encontraram procurações ou negócios de compra e venda de imóveis que pudessem indicar movimentações patrimoniais não declaradas.



