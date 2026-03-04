Palmeiras tenta quebrar tabu de Abel Ferreira no Paulistão

Na Arena Crefisa Barueri, na noite desta quarta-feira (4), o Palmeiras recebe o Novorizontino pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A partida não apenas tem a carga emocional de uma decisão, mas como também carrega um tabu para Abel Ferreira.

Apesar de já ter sido campeão paulista três vezes, o técnico Abel Ferreira jamais venceu um jogo de ida de final de Paulistão. Nas três oportunidades em que conquistou o título, o treinador teve que fazer sua equipe virar o placar no jogo de volta.

O Palmeiras está na sua sexta final de Paulistão consecutiva, e em todas as seis decisões, não venceu a ida. São quatro derrotas – para o São Paulo em 2022, para o Água Santa em 2023, para o Santos em 2024 e para o Corinthians em 2025 – e um empate sem gols diante do São Paulo em 2020.

As viradas conquistadas pelo Palmeiras, em 2022, 2023 e 2024, respectivamente, tiveram o Palmeiras como mandante do segundo jogo da final. Quando teve que jogar como visitante no jogo da volta, em 2021 e 2025, o Verdão ficou com o vice.

Com isso, Abel Ferreira e seus comandados entram em campo nesta quarta, na Arena Barueri, para abrir os caminhos para mais um título paulista, o 27º título, e também para quebrar um tabu incômodo.

