Diretor do Vasco garante que Renato Gaúcho foi a principal opção para a vaga de Diniz

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, encerrou as especulações sobre o comando técnico da equipe ao afirmar que Renato Gaúcho foi a prioridade absoluta do clube. De acordo com o dirigente, a diretoria abriu as negociações somente após a demissão de Fernando Diniz, no dia 22 de fevereiro.

Nesse contexto, Lopes enfatizou que o departamento de futebol agiu com ética e agilidade, estabelecendo o primeiro contato logo na manhã seguinte à saída do antigo treinador. Ao detalhar os bastidores do processo, o executivo reforçou o entusiasmo com o acerto.

“Acreditamos que é o homem certo para este desafio. Vai acrescentar e trazer de volta a ambição e o espírito de conquista, que vai ter muito sucesso no Vasco. Queria dizer que fui eu que fiz o primeiro contato, ele foi o primeiro treinador que contatamos, após saída do professor (Fernando) Diniz. Queria deixar bem claro isso. Até pela forma de estar da direção, não falamos com ninguém enquanto tinha um técnico no cargo. O normal foi a saída do técnico em um dia e no dia seguinte fizemos o contato”.

Planejamento da direção

Além de negar conversas paralelas, o diretor explicou a logística por trás da contratação. Ele destacou que a gestão respeitou o calendário de jogos decisivos antes de formalizar a proposta. De acordo com o dirigente, o cronograma visava garantir tempo de trabalho ao novo técnico.

“Nós entendemos que o planejamento que foi feito foi correto. Iniciamos a conversa com o Renato em uma semana cheia que tinha Brasileiro e a semifinal com o Fluminense. O prazo que estipulamos seria o jogo de volta após o Fluminense. Sendo eliminado, como foi, é o nosso prazo porque o treinador terá 12 dias para preparar o time para o jogo contra o Palmeiras”.

Vasco no Brasileirão

O foco da nova comissão técnica migra definitivamente para as quatro linhas, onde Renato Gaúcho lidera os preparativos do elenco visando o embate contra o Palmeiras pela quinta rodada da Série A. Nesse sentido, o treinador intensifica os treinamentos táticos para ajustar a equipe. O confronto será em São Januário às 19h30 (de Brasília), no dia 12 de março.

