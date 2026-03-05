Lazio e Atalanta fazem segundo tempo movimentado e empatam na Copa da Itália

Lazio e Atalanta ficaram no empate em 2 a 2 nesta quarta-feira (4), pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. Dele-Bashiru e Boulaye Dia marcaram para os romanos, enquanto Pasalic e Musah deixaram tudo igual para o time de Bérgamo. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de abril, na partida de volta, e quem vencer avança à final. Na outra chave, Como e Inter de Milão ficaram no 0 a 0 na última terça.

Pelo Campeonato Italiano, a Atalanta volta a campo no próximo sábado (7), quando recebe a Udinese às 14h (de Brasília). Já a equipe da capital italiana joga somente na segunda-feira (9) diante do Sassuolo, às 16h45.

O Estádio Olímpico recebeu um público pequeno para uma semifinal de Copa da Itália. Isso porque as organizadas da Lazio, time da casa, ficaram do lado de fora do estádio em protesto contra a diretoria. No entanto, pôde se ouvir fogos e bombas do lado externo do prélio.

Em campo, a Atalanta foi melhor durante praticamente todo o primeiro tempo. A Lazio melhorou somente aos 30 minutos, quando ameaçou mais a defesa adversária, porém sem criar chances. Aliás, a etapa inicial teve poucas oportunidades claras.

A equipe de Bérgamo até abriu o placar com Krstovic, mas o VAR chamou e marcou impedimento no início do lance. Assim, o melhor lance saiu aos 41, quando Bernasconi cruzou na merda para Zappacosta, que finalizou no travessão.

Atalanta e Lazio fazem duelo movimento na 2ª etapa

O segundo tempo, porém, começou muito mais animado. Com um minuto, Dele-Bashiru recebeu pelo meio e tocou para Maldini, que devolveu na medida. Na saída do goleiro, o meia mandou de cavadinha por cima do goleiro para fazer 1 a 0 para a Lazio. Contudo, a Atalanta empatou aos seis, após Samardzic finalizar de fora da área, Provedel defender e Pasalic pegar o rebote para marcar.

A Atalanta teve mais uma chance logo em seguida. Em boa jogada pela direita, Isaksen tocou para Taylor finalizar para grande defesa de Carnesecchi. Contudo, as duas equipes tentaram o segundo gol e pecavam na falta de criatividade. Assim, o próximo gol da partida só poderia sair com uma falha incrível da defesa. Aos 41, após cruzamento da esquerda, Pasalic dominou errado com o peito e a bola sobrou limpa para Boulaye Dia, que não perdoou e colocou a Lazio em vantagem.

Assim como no primeiro gol, a Atalanta empatou logo em seguida. Aos 45, Sulemana fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a entrada da área. Musah apareceu livre e soltou a bomba para deixar tudo igual mais uma vez e sacramentar a igualdade no Estádio Olímpico.

