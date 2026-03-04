Vasco pretende priorizar a contratação de dois meio-campistas na janela doméstica

O Vasco voltou a concentrar toda a sua dedicação ao mercado de transferências depois de ter sucesso na missão de definir o seu novo comandante. Após fracasso no primeiro prazo estabelecido, o clube sacramentou o retorno de Renato Gaúcho dez dias após a demissão de Fernando Diniz do comando. A partir disso, o planejamento será intensificar o mapeamento e progredir nas negociações por dois meio-campistas, um de características mais criativas e outro mais defensivo.

Na sequência, os membros do departamento de futebol e da diretoria, especialmente o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Admar Lopes, darão início aos primeiros contatos com Renato Gaúcho sobre potenciais reforços. No caso, eles realizarão consultas com a intenção de tomar conhecimento se o novo comandante deseja recomendar jogadores para análise. Com isso, estabelecer a possibilidade de investir em novos jogadores.

Com relação à procura por reforços, a prioridade do Cruz-Maltino no período liberado para contratações exclusivamente na janela doméstica continua sendo um volante com condições de ser titular. No entanto, o Gigante da Colina tem à disposição um orçamento curto.

Deste modo, somente modelos de negócio específicos cumprem as exigências que o Vasco impôs em novo momento de observação do mercado. Estas possibilidades são realizar as contratações de jogadores que estejam em reta final ou já sem contrato, que já renderam negociações que se mostraram acertadas também configuram esse cenário.

Vasco adota metodologia econômica

Assim, o entendimento do clube é que há poucas chances de enviar uma nova proposta por altas quantias, pois já teve essa postura anteriormente na janela. O Gigante da Colina não procura uma contratação para compor elenco e sim que tenha condições de assumir a vaga entre os 11 iniciais. O perfil ideal de contratação é que seja um jogador que se encaixe na atual condição financeira do clube.

Afinal, o planejamento do clube é guardar parte dessa quantia que sobrou da primeira janela e somá-la com o orçamento do segundo período de contratações. Afinal, a análise do clube é que este momento posterior na temporada reserva as melhores oportunidades de mercado, especialmente na Europa. A propósito, o Vasco não pretende monitorar candidatos a reforços para outras posições.