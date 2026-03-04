Corinthians espera economia de R$1,5 milhão na folha após saídas

Com o encerramento da janela de transferências – ao menos para o exterior – o Corinthians não poderá mais fazer contratações de jogadores vindo de fora do país. Com isso, entre chegadas e saídas, o Timão estima que atualmente o clube está em situação de economia.

De acordo com o ‘Meu Timão’, o Corinthians entende que vai economizar cerca de R$1,5 milhão por mês na folha salarial em relação ao ano passado. O motivo seria, portanto, a saída de 11 jogadores do elenco.

Ainda segundo a reportegem do portal, o objetivo do Corinthians é reduzir os custos da folha de R$435 milhões para R$354 milhões por ano, o que seria um corte mensal de R$6,2 milhões.

Mudança de postura

Cabe ressaltar que o Corinthians entende que adotou uma postura cautelosa na hora de fazer as contratações nesta janela. O Timão optou por dar prioridade a jogadores que poderiam chegar por empréstimo ou livres no mercado.

Ao todo, o Corinthians negociou a saída de 11 jogadores do elenco, e fez sete contratações para a temporada 2026 nesta primeira janela de transferências. Gabriel Paulista, Kaio César, Allan, Labyad, Milans e Lingard chegaram ao clube sem custos. Todavia, Matheus Pereira custou cerca de 1,8 milhões aos cofres do Timão.

