Com um a menos, Newcastle vence e derruba invencibilidade do Manchester United

Com um jogador a menos, o Newcastle foi valente no segundo tempo e buscou uma vitória nos acréscimos por 2 a 1 sobre o Manchester United, nesta quarta-feira (4), no St. James’ Park, pela 29ª rodada da Premier League. Herói dos Magpies, William Osula encaixou um contra-ataque e garantiu o triunfo dentro de casa. Antes dele, Anthony Gordon anotou de pênalti no primeiro tempo. O volante Casemiro, também na etapa inicial, fez o único para os Red Devils. Os donos da casa, aliás, ficaram com um a menos desde o fim do primeiro tempo, quando Ramsey recebeu o cartão vermelho.

Com o resultado, o Newcastle voltou a vencer sobre seu domínios soma 39 pontos, na 12ª colocação. Do outro lado, o Manchester United perdeu uma invencibilidade de 11 jogos sem perder na Premier League. Os Red Devils, assim, estão na terceira posição, com 51 pontos.

O jogo

Newcastle e Manchester United fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades claras de gol. Somente nos minutos finais a partida ganhou em ânimo. Já nos acréscimos, o árbitro Peter Bankes aplicou o segundo amarelo, e o vermelho, para Ramsey, dos donos da casa, por uma simulação de pênalti. Apesar disso, quase no lance seguinte, Anthony Gordon entrou na grande área sendo calçado por Bruno Fernandes, e o juiz apontou o penal. O camisa 10 foi para cobrança e abriu o placar. Mesmo com pouco tempo, Casemiro deixou tudo igual, aos 54 minutos. Bruno Fernandes bateu uma falta do corredor direito no primeiro pau, e o volante deu uma casquinha de cabeça.

Com um a mais, o Manchester United, portanto, procurou manter a posse de bola no campo de ataque do adversário. E teve chance. A melhor delas aconteceu aos 30 minutos. Bruno tocou na medida por elevação para Leny Yoro, ele cabeceou à queima-roupa e obrigou o goleiro Ramsdale a fazer uma ótima intervenção. Do outro lado, o Newcastle não se intimidou e buscou também contruir oportunidades. Gordon, aliás, perdeu grande chance de ampliar. Porém, no fim, os donos da casa ainda tiveram fôlego e garantiram a vitória. Osula, aliás, foi conduzindo em velocidade até a grande área, trouxe pra canhota e bateu com extrema categoria sem chances para o goleiro Lammens.

E agora?

Por fim, as equipes pensam nos próximos confrontos. O Newcastle, assim, encara o Manchester City pela Copa da Inglaterra, no St. James’ Park. O Manchester United, portanto, enfrenta o Aston Villa, no dia 15 de março, pela Premier League.

Jogos da 29ª rodada da Premier League

Terça-feira (3/3)

Everton 2×0 Burnley

Bournemouth 0x0 Brentford

Leeds 0x1 Sunderland

Wolves 2×1 Liverpool

Quarta-feira (4/3)

Brighton 0x1 Arsenal

City 2×2 Nottingham Forest

Fulham 0x1 West Ham

Aston Villa 1×4 Chelsea

Newcastle 2×1 Manchester United

Quinta-feira (5/3)

Tottenham x Crystal Palace – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.