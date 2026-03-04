Novo treinador do Flamengo teve suposto romance com mulher de presidente de clube

O técnico Leonardo Jardim assumirá o comando do Flamengo após a demissão de Filipe Luís. Sua vasta experiência no futebol europeu agradou à diretoria do clube carioca no processo de escolha do substituto. Apesar disso, a sua vivência na modalidade no Velho Continente também conta com um episódio polêmico. Afinal, ele foi supostamente protagonista de um envolvimento com uma mulher comprometida, a esposa do presidente do Olympiacos, clube no qual treinava na oportunidade.

De acordo com a imprensa local, a demissão de Jardim do clube grego em 2013 ocorreu por suposto envolvimento em traição no casamento de Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiacos. Os rumores apontavam que o novo treinador do Rubro-Negro teve um caso amoroso com Athanazia Marinakis, mulher do magnata grego.

A saída do comando da equipe realmente foi classificada como inesperada e causou desconfiança. Isso porque não houve apresentação de uma justificativa plausível e foi uma passagem curta. Afinal, o treinador esteve à frente do time em somente 17 partidas, sendo 14 vitórias e três empates. Inclusive, no período, a avaliação era que o Olympiacos passava por uma fase especial.

Após completar um mês da sua saída do clube grego, o comandante concedeu uma entrevista à revista “Visão” e contestou as especulações. De acordo com Leonardo Jardim, a esposa do seu antigo chefe habitualmente tinha a companhia de seguranças.

Negociações prolongadas com o Flamengo

Acertado com o time da Gávea, o técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro para finalizar toda a parte burocrática antes de ser anunciado pelo clube carioca. O português, aliás, “driblou” imprensa do desembarque no Galeão, na noite da última terça-feira (3), e deixou o aeroporto por uma saída alternativa. Ele vai assinar contrato até o fim de 2027 e chega para substituir o ídolo Filipe Luís.

Desde dezembro, o Flamengo já tinha conversas com Leonardo Jardim. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversou com o treinador português em meio à indefinição sobre renovação de Filipe Luís. Contudo, o acerto pela continuidade do treinador adiou o acerto. O nome dele voltou à tona nos últimos dias após o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana.