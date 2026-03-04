ASSINE JÁ!
Jogada10

Novo treinador do Flamengo teve suposto romance com mulher de presidente de clube

Demissão do clube grego em 2013 ocorreu por suposto envolvimento em traição

Novo treinador do Flamengo teve suposto romance com esposa de presidente de clube
Novo treinador do Flamengo teve suposto romance com esposa de presidente de clube -

O técnico Leonardo Jardim assumirá o comando do Flamengo após a demissão de Filipe Luís. Sua vasta experiência no futebol europeu agradou à diretoria do clube carioca no processo de escolha do substituto. Apesar disso, a sua vivência na modalidade no Velho Continente também conta com um episódio polêmico. Afinal, ele foi supostamente protagonista de um envolvimento com uma mulher comprometida, a esposa do presidente do Olympiacos, clube no qual treinava na oportunidade. 

De acordo com a imprensa local, a demissão de Jardim do clube grego em 2013 ocorreu por suposto envolvimento em traição no casamento de Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiacos. Os rumores apontavam que o novo treinador do Rubro-Negro teve um caso amoroso com Athanazia Marinakis, mulher do magnata grego. 

A saída do comando da equipe realmente foi classificada como inesperada e causou desconfiança. Isso porque não houve apresentação de uma justificativa plausível e foi uma passagem curta. Afinal, o treinador esteve à frente do time em somente 17 partidas, sendo 14 vitórias e três empates. Inclusive, no período, a avaliação era que o Olympiacos passava por uma fase especial.

 Após completar um mês da sua saída do clube grego, o comandante concedeu uma entrevista à revista “Visão” e contestou as especulações. De acordo com Leonardo Jardim, a esposa do seu antigo chefe habitualmente tinha a companhia de seguranças. 

Negociações prolongadas com o Flamengo 

Acertado com o time da Gávea, o técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro para finalizar toda a parte burocrática antes de ser anunciado pelo clube carioca. O português, aliás, “driblou” imprensa do desembarque no Galeão, na noite da última terça-feira (3), e deixou o aeroporto por uma saída alternativa. Ele vai assinar contrato até o fim de 2027 e chega para substituir o ídolo Filipe Luís. 

Desde dezembro, o Flamengo já tinha conversas com Leonardo Jardim. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversou com o treinador português em meio à indefinição sobre renovação de Filipe Luís. Contudo, o acerto pela continuidade do treinador adiou o acerto. O nome dele voltou à tona nos últimos dias após o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana.

 

As mais lidas
    Recomendadas