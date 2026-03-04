ASSINE JÁ!
Liga Saudita mantém jogos mesmo com tensão no Oriente Médio

A Liga Profissional Saudita (SPL) avisou aos clubes que o campeonato vai continuar, mesmo com o aumento da tensão no Oriente Médio. A decisão, segundo o jornal The Athletic, gerou preocupação entre jogadores e membros das comissões técnicas. No Al-Nassr, o atacante português Cristiano Ronaldo está lesionado e não atuará nas próximas duas partidas.

O comunicado da liga ocorre em meio a um cenário delicado. Nos últimos dias, um ataque com drones atingiu a embaixada dos Estados Unidos em Riad, e também houve ações contra a Ponte Rei Fahd, que liga a Arábia Saudita ao Bahrein. O Ministério da Defesa saudita atribuiu os ataques ao Irã, o que aumentou ainda mais o clima de insegurança.

Pessoas ligadas à SPL relataram que muitos atletas estrangeiros demonstram desconforto e pensam em deixar o país. Algumas famílias, inclusive, já teriam saído por precaução.

“A liga enviou uma carta dizendo que é seguro seguir com os jogos, mas nem todos estão convencidos”, afirmou um funcionário sob anonimato. Ele também destacou a contradição entre o discurso oficial de tranquilidade e os alertas nacionais que recomendam evitar determinadas áreas.

Liga Saudita garante segurança

Apesar das críticas, a SPL garante que segue todos os protocolos de segurança e monitora a situação diariamente. Os treinos continuam normalmente, e a próxima rodada está mantida. A jornada começa na quinta-feira com Al Kholood x Al Qadsiah e Damac x Al Riyadh. O líder Al-Nassr enfrenta o Neom no sábado, mas o duelo pela Champions Asiática 2 contra o Al Wasl foi adiado por causa do conflito.

A postura da Arábia Saudita difere da adotada por outros países da região. O Catar, por exemplo, suspendeu todas as partidas por tempo indeterminado, o que coloca em dúvida a realização da Finalíssima entre Espanha e Argentina, marcada para 27 de março, em Doha. A Confederação Asiática de Futebol também adiou jogos da Champions Asiática.

