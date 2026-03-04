Capim FC investe pesado e aposta em espanhóis para buscar título da Kings League

O segundo split da Kings League Brasil começa na próxima segunda-feira (09/3), e o Capim FC surge como um dos clubes mais ativos na janela de transferências. Em entrevista à Itatiaia, o presidente Jon Vlogs explicou a reformulação do elenco, detalhou a chegada de três reforços espanhóis e abriu os números do investimento.

Depois de campanhas irregulares nas duas primeiras competições, o dirigente admitiu que o desempenho serviu como ponto de virada.

“Foi bom porque a gente tomou porrada e falamos: ‘Opa, vamos mudar para não passar mais vergonha’”, afirmou.

A partir dessa avaliação, o clube aproveitou o intervalo após a Kings Cup e a Kings League Nations para rever processos, mapear o mercado e montar um grupo mais competitivo. Assim, o Capim anunciou as contratações dos espanhóis Álex Guti, Gerard Nolla e Dani Liñares, atletas com experiência e títulos na modalidade. Segundo Jon, antes de qualquer acerto financeiro, o clube precisou apresentar um plano sólido.

“Primeiro entender que era um projeto duradouro, que a gente não estava indo para um split e tchau. Eles tiveram que ter confiança que a gente estava sério na parada”, explicou.

As negociações incluíram pagamento de cláusulas de transferência aos times de origem. O investimento total ficou entre 55 mil e 60 mil euros.

“Teve gente que foi 15, 20 mil euros a transferência. Eu acho que o valor total foi uns 55, 60 mil euros. Eu já estava contando com 100 mil só de transferência, mas fomos negociando”, revelou.

Mercado da Kings League muito restrito no Brasil

Além dos espanhóis, o Capim trouxe nomes que já passaram por outras equipes da liga, incluindo ex-atletas da FURIA, um jogador do Nyvelados e Fumaça, que disputou o Mundial de Clubes pelo Desimpedidos. Ao justificar a opção por atletas estrangeiros, Jon apontou a dificuldade de tirar destaques de equipes nacionais.

“Os melhores hoje estão amarrados em sete chaves. Fui ver outros horizontes, pessoas que têm experiência desde que começou a Kings League, para ter uma base de três, quatro jogadores experientes e arcar com o elenco brasileiro.”

Assim, com elenco reformulado, investimento significativo e discurso otimista, o Capim inicia o novo split disposto a transformar aprendizado em resultado dentro de quadra.

