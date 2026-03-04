DesimpaiN busca protagonismo no Split 2 da Kings League Brasil com elenco remontado

A parceria histórica entre o Desimpedidos, marca de entretenimento esportivo com mais de 30 milhões de seguidores da NWB, com a paiN Gaming, uma das maiores potências dos eSports no mundo, já consolidou o lançamento do DesimpaiN, equipe na Kings League Brasil, com nova identidade visual, novo nome, novo presidente e, principalmente, nova atitude em busca de títulos. O elenco se reformulou e está pronto para estrear no segundo split da Kings League, contra o Dibrados FC, às 18h, na segunda-feira (09/3).

Comandado pelo treinador Felipe Pantera, pelo auxiliar técnico Arthur Félix e também pelo diretor de futebol, Zezinho Presti, o DesimpaiN fechou seus 12 atletas após o Mercato, a janela de transferências do campeonato. A franquia vem treinando forte e realizando amistosos exigentes antes da estreia para medir o potencial.

“As mudanças do time são da água para o vinho, dos pés à cabeça. Outros times vêm com muita novidade e são uma incógnita, mas estamos no páreo em todos os aspectos com as maiores forças da competição. É para brigarmos para ser campeão, não tem outra definição. Nosso time é um dos poucos com embasamento em Kings League para falar que está bem estruturado”, enaltece o diretor de futebol, Zezinho Presti.

DesimpaiN, time que agora conta agora com o streamer Renato Vicente como presidente, também conhecido como Renatinho ou Renatin. Além disso, a equipe terá o Tigre como mascote. Contudo, a grande mudança é a permanência de apenas um remanescente da primeira formação do time e um elenco recheado de talentos, de qualidades variadas para ter êxito em situações de jogo distintas.

