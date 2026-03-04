São Paulo encaminha empréstimo de Ferraresi ao Botafogo

O São Paulo encaminhou o empréstimo do zagueiro Ferraresi ao Botafogo. O defensor venezuela já se despediu dos seus companheiros, e o clube já liberou o jogador para realizar os exames médicos com o Alvinegro. O contrato terá duração até o final do ano.

O Glorioso vai pagar R$ 400 mil ao Tricolor pelo empréstimo, além de mais R$ 40o mil se o venezuelano bater metas. O Botafogo também será responsável pelos salários do zagueiro e terá a opção de comprar Ferraresi por 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) ao final da temporada.

Em dezembro do ano passado, o Botafogo manifestou interesse em Ferraresi. O zagueiro, aliás, seria envolvido em uma troca de jogadores entre os clubes. Na ocasião, o São Paulo enviaria o zagueiro Ferraresi, o meia Pablo Maia e o atacante Rodriguinho, enquanto o Alvinegro enviaria o lateral-direito Vitinho, o meia Savarino e o atacante Joaquín Correa. Contudo, não houve acerto com os jogadores.

Na época, o Botafogo chegou a se acertar com o zagueiro Ferraresi. Sem acordo pela troca, o São Paulo liberou para a negociação seguir, mas de forma individual. Contudo, inicialmente não houve acerto entre as partes. Nos últimos dias, no entanto, as conversas voltaram à tona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.