Novo programa de Galvão Bueno supera concorrente em audiência na estreia

A estreia da atração “Galvão F.C.” superou as expectativas do narrador Galvão Bueno e do SBT. Isso porque, em sua edição inicial, a audiência foi superior em comparação à emissoras concorrentes. Segundo os dados estatísticos, o programa alcançou uma média de três pontos em São Paulo. Portanto, ficou próximo de dividir a segunda colocação com a Record. Já a vitória ocorreu sobre o “Apito Final”, da “Band”, e comandado pelo ex-jogador Neto.

O programa de estreia teve também as participações dos profissionais de comunicação Mauro Beting, que atua como comentarista, e Mauro Naves, o qual exerce a função de repórter. Também foram integrantes da edição de estreia o ex-jogador Vampeta e a ex-árbitra e atualmente comentarista de arbitragem, Nadine Bastos. Além disso, Galvão Bueno ressaltou que o intuito do programa será promover uma mescla do seu estilo com o do SBT.

Deste modo, o “Galvão F.C.” também contará com dois itens de entretenimento, que serão frequentes na atração. No caso, uma plateia rotativa e a participação da banda “Los Buenos”, que terá o ator, cantor e comediante Marcelo Marrom como comandante. O artista, aliás, promete conduzir o grupo com bastante energia e bom humor. O SBT, aliás, definiu que a periodicidade da atração será semanal. Com isso, a sua exibição ocorrerá nas noites das segundas-feiras.

Acerto do SBT para transmitir a Copa e parceria com Galvão Bueno

A chegada de Galvão Bueno ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com o outro canal “NSports”, da qual o narrador é um dos sócios.

Além disso, segundo noticiou a “Folha de S. Paulo”, o investimento conjunto foi de 25 milhões de dólares (o equivalente a R$ 134,5 milhões na cotação atual) para garantir um lote com 32 partidas. As negociações com a Fifa começaram com valores mais altos, mas diminuíram após avanços nas conversas. A expectativa inicial do canal era a de adquirir 54 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.