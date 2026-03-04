Amistoso Brasil x Venezuela, feminino, é interrompido por motivos de segurança

O amistoso entre Brasil e Venezuela, nesta quarta‑feira, 4/3, no Centro de Treinamento da seleção mexicana em Toluca, parou aos 27 minutos do segundo tempo. O motivo foi a forte chuva e inúmeros torcedores invadindo o entorno do estádio, o que obrigou a arbitragem a interromper a partida por razões de segurança. Até o fechamento desta matéria, não retomou. No momento em que a árbitra Francía María Martínez interrompeu o jogo, o placar estava 2 a 0 para a Venezuela, com gols de Romero e Higuera.

O Brasil, neste segundo amistoso desta data‑FIFA, entrou bastante modificado em relação ao que fez na Costa Rica, quando venceu por 5 a 2. Até a paralisação por segurança, a equipe jogava muito mal, criando poucas chances de gol no primeiro tempo. Já a Venezuela dominava completamente. No primeiro tempo, marcou com a lateral‑direita Romero, que finalizou forte e abriu o placar. Ainda na etapa inicial, a mesma jogadora acertou duas bolas na trave.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Higuera ampliou a vantagem venezuelana. A Venezuela continuou atacando e criando chances de fazer mais gols.

O Brasil começou com um esquema de três zagueiras, com a lateral Fê Palermo muito recuada, o que deu espaço para que Yasmim, pela esquerda, atuasse mais como ala. Mesmo assim, o time não criou nada de significativo. Quando Maiara foi expulsa aos 31 minutos do primeiro tempo, o México — ou melhor, a Venezuela — passou a ter ainda mais espaço no campo.

Amistosos do Brasil

O próximo jogo do Brasil será contra a seleção mexicana, na Cidade do México. A equipe está se preparando para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada em território brasileiro.

