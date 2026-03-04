Sporting Cristal sai na frente do Carabobo em duelo da Libertadores

No primeiro confronto entre Carabobo e Sporting Cristal, pela terceira fase eliminatória da Libertadores, melhor para o lado peruano. Mesmo na condição de visitante, os Cerveceros venceram por 1 a 0 e abriram a chance de empatar, no confronto de volta, para seguir rumo a fase de grupos. Por sua vez, o Carabobo precisa vencer por um gol para levar as penalidades. Se o triunfo for de maior distância, a classificação vem no tempo regulamentar. A saber, o confronto decisivo acontece na próxima quarta-feira (11), novamente às 19h (de Brasília), em Lima.

Logo no início, a arbitragem teve trabalho

Na primeira subida dos visitantes ao ataque, a arbitragem do brasileiro Ramon Abatti Abel agiu. Após Gabriel dividir com o zagueiro Jean Fuentes dentro da área, o zagueiro do Carabobo teria acertado a perna do avante do Cristal que caiu de imediato, penalidade marcada. Na cobrança, Yoshimar Yotún esbanjou tranquilidade ao colocar bola no canto direito enquanto o goleiro Lucas Bruera foi no lado oposto.

Pouco tempo depois, a equipe do apito novamente teve papel ativo. Contudo, para invalidar o tento que saiu aos 23 minutos, por intermédio de Felipe Vizeu. Após cruzamento vindo da esquerda, o camisa 9 aproveitou um corte errado da zaga venezuelana e testou pro fundo das redes. Porém, a revisão por meio do Árbitro de Vídeo viu toque de mão do lateral-esquerdo Cristiano, no início da jogada.

Independentemente do lado, faltava a tal da precisão

Cada um à sua maneira, Carabobo e Sporting Cristal não se mostravam acomodados com o marcador na cidade de Valência. Porém, os lances de bola longa dos anfitriões e a troca de passes mais curtos dos peruanos tinham um problema em comum: a falta de precisão na hora de finalizar.

Desse modo, quem naturalmente acabou favorecido pelo cenário foi o Cristal, já que os visitantes sustentaram a dianteira e abriram vantagem na briga pela classificação a fase de grupos da Libertadores.

CARABOBO 0 x 1 SPORTING CRISTAL

Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Ida)

Data e hora: 04/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Misael Delgado, em Valência (VEN)

Gols: Yotún (14’/1°T) (0-1)

CARABOBO: Bruera; Bilbao, Neira e Fuentes; Berríos, Cova, Núñez, Castillo (Orozco, 11’/2°T) e Pérez; Tortolero (Martínez, 34’/2°T) e Riasco (Moreno, 24’/2°T). Técnico: Daniel Farias.

SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Cabellos, Yotún, e Távara (Pósito, 39’/2°T); Gabriel (Gabriel Cazonatti, 20’/2°T), Vizeu e Gonzáles (Ávila, 20’/2°T). Técnico: Paulo Autuori.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (BRA) e Neuza Inês Back (BRA)

VAR: Daiane Muniz (BRA)

Cartões Amarelos: Ávila, Cristiano, Távara (SCR)

Cartões Vermelhos:

