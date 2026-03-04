ASSINE JÁ!
Jogada10

Sporting Cristal sai na frente do Carabobo em duelo da Libertadores

Sporting Cristal sai na frente do Carabobo em duelo da Libertadores
Sporting Cristal sai na frente do Carabobo em duelo da Libertadores -

No primeiro confronto entre Carabobo e Sporting Cristal, pela terceira fase eliminatória da Libertadores, melhor para o lado peruano. Mesmo na condição de visitante, os Cerveceros venceram por 1 a 0 e abriram a chance de empatar, no confronto de volta, para seguir rumo a fase de grupos. Por sua vez, o Carabobo precisa vencer por um gol para levar as penalidades. Se o triunfo for de maior distância, a classificação vem no tempo regulamentar. A saber, o confronto decisivo acontece na próxima quarta-feira (11), novamente às 19h (de Brasília), em Lima.

Logo no início, a arbitragem teve trabalho

Na primeira subida dos visitantes ao ataque, a arbitragem do brasileiro Ramon Abatti Abel agiu. Após Gabriel dividir com o zagueiro Jean Fuentes dentro da área, o zagueiro do Carabobo teria acertado a perna do avante do Cristal que caiu de imediato, penalidade marcada. Na cobrança, Yoshimar Yotún esbanjou tranquilidade ao colocar bola no canto direito enquanto o goleiro Lucas Bruera foi no lado oposto.

Pouco tempo depois, a equipe do apito novamente teve papel ativo. Contudo, para invalidar o tento que saiu aos 23 minutos, por intermédio de Felipe Vizeu. Após cruzamento vindo da esquerda, o camisa 9 aproveitou um corte errado da zaga venezuelana e testou pro fundo das redes. Porém, a revisão por meio do Árbitro de Vídeo viu toque de mão do lateral-esquerdo Cristiano, no início da jogada.

Independentemente do lado, faltava a tal da precisão

Cada um à sua maneira, Carabobo e Sporting Cristal não se mostravam acomodados com o marcador na cidade de Valência. Porém, os lances de bola longa dos anfitriões e a troca de passes mais curtos dos peruanos tinham um problema em comum: a falta de precisão na hora de finalizar.

Desse modo, quem naturalmente acabou favorecido pelo cenário foi o Cristal, já que os visitantes sustentaram a dianteira e abriram vantagem na briga pela classificação a fase de grupos da Libertadores.

CARABOBO 0 x 1 SPORTING CRISTAL

Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Ida)
Data e hora: 04/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Misael Delgado, em Valência (VEN)
Gols: Yotún (14’/1°T) (0-1)
CARABOBO: Bruera; Bilbao, Neira e Fuentes; Berríos, Cova, Núñez, Castillo (Orozco, 11’/2°T) e Pérez; Tortolero (Martínez, 34’/2°T) e Riasco (Moreno, 24’/2°T). Técnico: Daniel Farias.
SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Cabellos, Yotún, e Távara (Pósito, 39’/2°T); Gabriel (Gabriel Cazonatti, 20’/2°T), Vizeu e Gonzáles (Ávila, 20’/2°T). Técnico: Paulo Autuori.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (BRA) e Neuza Inês Back (BRA)
VAR: Daiane Muniz (BRA)
Cartões Amarelos: Ávila, Cristiano, Távara (SCR)
Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

As mais lidas
    Recomendadas