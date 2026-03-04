ASSINE JÁ!
Corinthians inicia integração de Jesse Lingard no CT Joaquim Grava

O sotaque britânico ecoou pelos corredores do centro de treinamentos alvinegro pela primeira vez nesta quarta-feira (4). O atacante Jesse Lingard realizou sua atividade inaugural no CT Joaquim Grava sob a supervisão dos preparadores físicos do Corinthians. Enquanto o restante do elenco trabalhava com bola no gramado, o reforço inglês permaneceu na parte interna para executar uma série de exercícios de força e recondicionamento. A comissão técnica de Dorival Júnior planeja uma inserção gradual do atleta para garantir que ele suporte a intensidade do futebol brasileiro nas próximas semanas.

A diretoria do Timão ainda aguarda a finalização de detalhes burocráticos e a liberação do visto de trabalho para oficializar a contratação. Por conta desse trâmite legal, o clube evita estipular uma data exata para a apresentação oficial do jogador à torcida fiel. O departamento médico acredita que o meia-atacante precisará de um cronograma especial de treinamentos antes de estrear nas competições nacionais. Os dirigentes buscam agilizar a papelada para que o nome de Lingard apareça no BID da CBF o quanto antes, permitindo sua inscrição no Campeonato Brasileiro.

Dorival Júnior foca em velocidade e transições ofensivas no gramado

Enquanto Lingard trabalhava na academia, os titulares e reservas participaram de uma atividade intensa de troca de passes e movimentação tática. Dorival Júnior comandou exercícios de confronto em espaço reduzido, simulando situações reais de jogo em alta velocidade. A comissão técnica priorizou o treinamento de contra-ataques, onde os atacantes buscavam explorar a vantagem numérica contra os defensores. O dia de trabalho em Itaquera terminou com um coletivo tático para ajustar o posicionamento da equipe que enfrentará o Coritiba na próxima quarta-feira (11).

O Corinthians utilizará o período de intervalo no calendário para recuperar os atletas que apresentam maior desgaste físico. O treinador pretende utilizar a Neo Química Arena para realizar ajustes específicos na marcação e na saída de bola sob pressão. A chegada de Lingard anima o grupo, mas o foco imediato do comando técnico reside em manter a regularidade no Brasileirão.

