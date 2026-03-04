Juventud x Independiente Medellín: onde assistir, arbitragem e escalações

O último embate a ser “inaugurado” na terceira fase eliminatória da Libertadores acontece na próxima quinta-feira (5) entre Juventud e Independiente Medellín. A primeira parte da chave ocorre às 21h30 (de Brasília) no Gran Parque Central, casa originalmente do Nacional.

Onde assistir

Em solo brasileiro, a partida vai ter transmissão pelo serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Juventud

Enquanto a vida do Juventud na Liberta tem sido de celebração, o mesmo não pode se dizer do início de trajetória pelo Apertura do Campeonato Uruguaio. Após quatro rodadas, o time dirigido por Sebastián Méndez empatou um e perdeu os outros três jogos. Com isso, ocupa a penúltima posição do torneio, estando a frente do Progreso somente no saldo de gols.

Como chega o Independiente Medellín

Apesar de ser a equipe com mais tradição da disputa, o DIM não chega ao confronto com situação muito mais favorável quando se olha para o âmbito nacional. Afinal de contas, passadas nove rodadas do Apertura na Colômbia, a representação de Medellín tem sete pontos conquistados com uma vitória, quatro empates e quatro reveses.

JUVENTUD x INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Ida)

Data e hora: 05/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

JUVENTUD: Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pérez e Mas; Chagas, Alaniz e Roldán; Mimbacas, Larregui e Sánchez. Técnico: Sebastián Méndez.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Ichazo; Mena, Mantilla, Ortiz e Fabra; Dídier Moreno, Loboa, Diego Moreno e Larrosa; Fydriszewski e John Montaño. Técnico: Alejandro Restrepo.

Árbitro: Augusto Menéndez (PER)

Assistentes: Michael Orué (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Kevin Ortega (PER)



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.