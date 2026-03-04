“Acho que estou meio diferente”, brinca Neymar ao ver desenho dele em bar

Neymar usou suas redes sociais nesta quarta-feira (4) para brincar com uma situação inusitada. Ao virar personagem de um mural e se deparar em um bar no centro de Santos, o craque compartilhou em seus stories uma foto com o seu retrato. Antes, o espaço contava apenas com o escuto do Peixe, mas recentemente ganhou a imagem do craque santista.

“Acho que estou um pouco diferente”, brincou o camisa 10 na postagem que repercutiu em larga escala com os torcedores alvinegros.

O “Bar do Santista 2” fica na rota do jogador quando ele opta por se deslocar de helicóptero pela cidade. O local fica próximo de prédio comercial cujo heliponto costuma ser usado com frequência pelo craque.

Na temporada de 2026, Neymar atuou em apenas quatro oportunidades até o momento, com dois gols e uma assistência. O meia-atacante espera que seu atual desempenho chame a atenção de Carlo Ancelotti a fim de ser convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. Entretanto, a sequência de lesões e o baixo desempenho geral deixam dúvidas em relação à participação ou não do craque na competição.

Neymar em momento favorável no Santos

Em 26 de fevereiro, no duelo contra o Vasco pelo Brasileirão, Neymar se tornou um dos 10 maiores artilheiros da história do Santos. Ao marcar duas vezes frente aos cariocas, o camisa 10 chegou a 151 gols pelo clube, o mesmo número que Tite, décimo colocado. O próximo da lista a superar é Pagão, com 157. Porém, o jogador não deve chegar próximo dos maiores artilheiros, já que Pelé lidera a lista de maiores artilheiros do clube, com 1.116 gols.

