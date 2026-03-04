Christian Oliva aparece no BID e pode estrear pelo Santos contra o Mirassol

Para o duelo diante do Mirassol, em 10 de março, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos poderá contar com Christian Oliva, o seu novo reforço. O volante uruguaio de 29 anos teve seu nome publicado nesta quarta-feira (4), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passa, assim, a ter condições legais de jogo.

Contratado por 1,5 milhão de dólares, algo próximo de R$ 8 milhões, o jogador fecha a lista de contratações do clube, que tem Gabigol, Rony, Gabriel Menino, Moisés e Lucas Veríssimo. Este último, aliás, ainda não tem data para estrear devido às dificuldades que encontra para sair do Catar – fechamento do espaço aéreo – após o início do conflito entre Estados Unidos e Irã.

Oliva será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (5), às 14h (de Brasília), como novo reforço do Peixe. O uruguaio já participa normalmente dos treinos e deve ficar, pelo menos no banco, no compromisso pela próxima rodada do Brasileirão.

Novo reforço do Santos teve experiência no futebol europeu

Oliva despontou para o futebol no Nacional, mas saiu ainda jovem por empréstimo para o Cagliari, que veio posteriormente a adquirir os seus direitos em definitivo. Na sequência, após ter poucas oportunidades no clube italiano, o uruguaio se transferiu para o Valência, onde não conseguiu se firmar.

Posteriormente, na volta à América do Sul, Oliva passou por Talleres, da Argentina, Juárez, do México, antes de retornar ao Nacional. Na segunda passagem, pelo clube uruguaio, foram duas assistências em dois jogos, porém atuou pouco na atual temporada.

Ao atuar preferencialmente como primeiro ou segundo volante do meio, o jogador se caracteriza pela velocidade de transição, disciplina tática e proteção defensiva. Por outro lado, ao longo da sua carreira, foi alvo de críticas por perda de intensidade, dificuldade de manter um ritmo alto e pouca contribuição ofensiva, além de errar passes quando pressionado.

