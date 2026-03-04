Abel Ferreira avalia que Palmeiras cumpriu missão: “Nosso objetivo era ganhar vantagem”

O Palmeiras saiu na frente na disputa do título do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (04), o Verdão bateu o Novorizontino por 1 a 0 e joga por um empate no interior do estado para ficar com a taça.

O técnico Abel Ferreira não se surpreendeu com a partida complicada na Arena Barueri. O português destacou a organização da equipe adversária, mas também pontos em que seu time demonstrou qualidade. Porém, o treinador admitiu que o Novorizontino conseguiu bloquear o jogo alviverde na segunda etapa.

“O nosso adversário se organizou muito bem. Nas transições, estivemos bem de não conceder transições ao nosso adversário, onde são fortes. Na bola parada fomos bem. Acho que nós na primeira parte entramos fortes, dinâmicos. Fizemos o primeiro gol. A seguir temos uma na trave do Allan. No segundo tempo, tirando o gol anulado e uma chegada do Khellven, o nosso adversário conseguiu nos bloquear”, pontuou.

Apesar da vantagem não ser muito grande, Abel valorizou o resultado conquistado no jogo de ida. Afinal, na visão do treinador, o adversário apresentou muita qualidade ao longo do campeonato e uma final é sempre complicada.

“O nosso objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos para a casa do nosso adversário. Eles já mostraram que têm qualidade, estão por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que não estivéssemos já espertos”, afirmou.

Ausência de Vitor Roque

A escalação alviverde teve a baixa de Vitor Roque. O atacante atuou ao longo da semifinal contra o São Paulo, mas deixou o gramado sentindo muitas dores. Inclusive, o treinador recordou do estado que o jogador estava no último compromisso e voltou a reclamar do tempo de recuperação menor que o do adversário.

“Viram Vitor Roque a sair a chorar? A diferença está em dois a três dias de recuperação. Com pouco tempo é sempre difícil. É chover no molhado. Parece desculpa, mas não tem como. É diferente ter dois dias ou três. Se não jogou, é porque alguma coisa tinha para não jogar”, enfatizou.

Jhon Arias titular?

Outro nome que o torcedor do Palmeiras aguarda para ver entre os titulares é o de Jhon Arias. O colombiano chegou ao clube recentemente, mas, mais uma vez, ficou no banco de reservas e entrou na segunda etapa. Abel valorizou a qualidade do jogador e explicou que a equipe precisa ter boas peças para reposição ao longo do jogo.

“Não falta nada. A equipe está bem, com boas dinâmicas. É um jogador que nos ajuda. Uma equipe não joga só com os onze que entram. Há muitos jogos que decidem na segunda parte. Precisamos estar atentos a isso e termos bons jogadores no banco. Ele é um bom jogador que nós contratamos e quando jogar de início, vai jogar, e quando tiver que ficar no banco e entrar, será como todos os outros”, ressaltou.

