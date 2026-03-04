O’Higgins vence o Tolima pela terceira eliminatória da Libertadores

Após eliminar o Bahia, o O’Higgins, começou bem a terceira fase eliminatória da Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 4/3, em casa, no Estádio El Teniente, em Rancágua o time chileno venceu o Tolima por 1 a 0, gol de Francisco González no fim do primeiro tempo. Contudo, o resultado acabou sendo magro para o time da casa, que jogou cima mais desde os 37 do primeiro tempo tinha de buscar uma vantagem maior, pois o Tolima no 11 contra 11 foi bem superior ao time da casa. Assim, para a partida de volta, jogando em seus domínios, o Tolima segue muito vivo.

A partida de volta, na Colômbia, ocorre no dia 10/3. O O’Higgins joga pelo empate. Caso o Tolima vença por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois gols, se classifica e se garante na fase de grupos da Libertadores.

Tolima começa melhor

O Tolima começou melhor. Teve a infelicidade de ver Edwar López sair ainda nos primeiros minutos. Ele caiu de mau jeito aos 15 segundos, tentou seguir, mas saiu aos cinco minutos para a entrada de Mosquera. Mas o Tolima mais contou com boa força ofensiva e quase marcou aos 13 quando Jersson González recebeu em profundidade, entrou na área, mas como o goleiro Carabalí saiu para fechar, seu chute foi abafado parcialmente pelo arqueiro. Na sobra, Parra chutou, mas em cima de Carabalí. O Tolima perdeu um gol feito. O time visitante seguiu melhor, mas perdeu Mosquera que fez uma falta imprudente (pé na cabeça do rival, sem querer) e levou vermelho, deixando os colombianos com dez.

Com um a mais O’Higgins marca

O O’Higgins começou a aparecer um pouco mais no ataque e, nos acréscimos do primeiro tempo, aos 53 minutos, marcou o seu gol. Felipe González foi ao fundo e cruzou, a zaga deu rebote, mas a bola voltou para Francisco González, que esperou, se antecipou ao zagueiro ganhando a jogada e ficando na cara do goleiro brasileiro Neto, finalizando quase da pequena área.

No segundo tempo, com um a mais, o O’Higgins foi para cima para aumentar a vantagem. Perdeu três chances, a melhor uma cabeçada de González que o goleiro Neto fez milagre. Porém, após os 20 minutos, o time começou a perder ritmo, o que fez a torcida chilena vaiar a equipe, que não estava aproveitando a vantagem numérica diante de um time que fará a volta em casa e tecnicamente é superior. Além de não fazer o gol,aos 36 minutos viu Ogaz ser expulso por falta por trás. Os dois times ficaram com dez. E o placar não mais se movimentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.