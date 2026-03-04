Jogo do Campeonato Potiguar termina em pancadaria e intervenção policial

O confronto decisivo entre QFC e Santa Cruz de Natal pelo Campeonato Potiguar 2026 terminou com cenas de violência generalizada nesta quarta-feira (4). Jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes se envolveram em uma pancadaria no Estádio Francisco Ribeiro, em Parnamirim. O tumulto começou nos acréscimos do segundo tempo, logo após as expulsões de Pedro Jorge, do QFC, e Talisson Moura, do Santa Cruz. A briga só foi controlada após a intervenção da Polícia Militar dentro do campo de jogo.

A confusão impediu a conclusão natural da partida, que valia uma vaga direta na próxima fase do estadual. O árbitro Zandick Junior decidiu encerrar o duelo antes do término dos seis minutos de acréscimo sinalizados anteriormente. Essa decisão irritou profundamente os atletas e a comissão técnica do Santa Cruz, que protestaram contra a interrupção precoce. Apesar do cenário de agressões mútuas, o juiz não sinalizou novas expulsões após o início da briga generalizada e aguarda a divulgação da súmula oficial.

QFC garante vitória por 2 a 0 no Campeonato Potiguar

Dentro das quatro linhas, o QFC confirmou sua superioridade técnica ao vencer o confronto de volta do Mata-mata Classificatório pelo placar de 2 a 0. O resultado garantiu a classificação da equipe da Grande Natal para as semifinais da competição estadual.

Agora, o clube se prepara para encarar o ABC na busca por uma vaga na grande decisão do torneio potiguar. O tribunal desportivo deve analisar as imagens da pancadaria nos próximos dias para definir possíveis punições aos envolvidos no episódio lamentável.

CENAS (Muito) LAMENTÁVEIS em QFC 2×0 Santa Cruz-RN pelo Campeonato Potiguar. Via @MallykNagib pic.twitter.com/AZtLtE3PxQ — DataFut (@DataFutebol) March 4, 2026

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.