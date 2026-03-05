Volta Redonda despacha Ivinhema de virada e vai à terceira fase da Copa do Brasil

O Volta Redonda foi até o interior do Mato Grosso do Sul e fez bonito. Afinal, garantiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (4), a equipe do Sul Fluminense derrotou por 4 a 2 o Ivinhema no Estádio Saraivão, em Campo Grande.

Com o resultado, portanto, o Esquadrão de Aço avança para enfrentar o América-RN em jogo único no Rio de Janeiro entre os dias 11 e 12 de março, ainda a ser definido pela CBF. Além da vaga, o clube assegura premiação de R$ 950 mil, somando-se aos R$ 830 mil já recebidos na fase anterior. O Ivinhema, eliminado, encerra sua participação com R$ 1,2 milhão acumulados.

O jogo

O time sul-matogrossense começou arrasador: Ninho e Wendel colocaram os anfitriões com vantagem de dois gols. Mas o Voltaço reagiu com intensidade e, ainda no primeiro tempo, alcançou uma virada improvável com gols de Ygor Catatau, Wellington Silva e Dener.

Na etapa final, o jogo perdeu ritmo. O técnico Douglas Ricardo tentou mexer na equipe da casa, mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Avelino. Já o Volta Redonda, sob o comando de Neto Colucci, administrou a vantagem com calma e sacramentou a classificação nos acréscimos, quando Fellipinho entrou bem, avançou pela direita, driblou a defesa e marcou o quarto gol.

