Nova Iguaçu supera Lagarto nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Foi no sufoco, mas o Nova Iguaçu fez valer o mando de campo e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (4), o time do Rio de Janeiro superou o Lagarto-SE por 4 a 3 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal no Estádio Jânio Moraes, mais conhecido como Laranjão. Lucas Cruz abriu o placar para os donos da casa, mas Erik Gabriel deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

Na próxima fase, o Orgulho da Baixada terá pela frente o Castanhal, com data e horário ainda a ser definido pela CBF. Na fase anterior, a equipe paraense eliminou o Guarani, em casa, também nas penalidades. Com a classificação, o clube da Baixada Fluminense garante uma premiação de R$ 950 mil.

O jogo

Nos primeiros minutos, o Nova Iguaçu optou por pressionar o seu adversário e a ocupar o campo defensivo do Lagarto. A insistência deu resultado logo aos 19 minutos da etapa inicial, quando Lucas Cruz abriu o placar. Depois do gol, o Orgulho da Baixada desperdiçou algumas chances de ampliar e ainda apresentou problemas defensivos. A sequência de erros dos anfitriões resultou em um gol do Lagarto, aos 30 minutos, marcado por Erik Gabriel e que deixou o confronto empatado.

No segundo tempo, as duas equipes erraram bastante, e o placar não sofreu novas alterações, o que levou para a decisão nas penalidades. Léo Rafael, Rickelme Lopes, Xandinho e Vinícius converteram para os donos da casa, enquanto Hitalo Rogério, Rodrigo e Dadinha marcaram para o Lagarto. Davi perdeu para os anfitriões, mas Bruno e Denis erraram para os visitantes.

Próximo jogo do Nova Iguaçu

Já rebaixado no Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu enfrentará o Sampaio Corrêa no domingo (8), pela última rodada do quadrangular de rebaixamento. O time vai em busca da vitória para não terminar na última posição na tabela.

