Rangers x Celtic: Onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, às 10h (de Brasília), o Rangers recebe o Celtic no Ibrox Stadium em mais uma edição do maior clássico escocês. Os times se enfrentaram há duas semanas pela liga nacional (empate em 2 a 2), mas agora a disputa é pelas quartas de final da Copa da Escócia.

Onde assistir

O Canal Goat transmite a partir das 10h (de Brasília).

Como chega o Rangers

O técnico Danny Röhl espera que o atacante Youssef Chermiti, em ótima fase, faça a diferença no clássico deste domingo e ajude o time a bater o maior rival. Mas ele não contará com três jogadores, todos machucados: Connor Barron, Bailey Rice e Derek Cornelius.

Claro que o empate no último jogo foi decepcionante. Mas agora é outro clássico. É sobre foco e o que podemos influenciar, e vejo um grupo que está pronto para ir novamente e que também tem a confiança de que podemos vencê-los.

Como chega o Celtic

Tudo indica que Benjamin Nygren, pela boa atuação na rodada passada, deixe o banco e comece entre os titulares neste Old Firm. Mas essa é a única boa notícia para o torcedor do Celtic, que vê o time com muitos desfalques. Pelo menos quatro jogadores estão fora: Engels, Osmand, Alistair Johnston, Carter-Vickers e Jota.

Para este jogo, o time entrará com uma formação mais cautelosa, com o tcheco Cvancara no comando do ataque, nesta formação 4-2-3-1 do técnico Martin O’Neill.

O comandante diz que tanto Rangers quanto Celtic estão em duas frentes — a liga e a Copa da Escócia — e que um bom resultado, eliminado o Rangers, não fará o time rival perder o foco na outra competição. Ou seja: este jogo vale por si só.

“Se conseguirmos vencer o jogo e chegar à semifinal da competição, seria ótimo, mas se isso terá influência na forma como a liga vai se desenrolar na sua reta final, realmente não tenho tanta certeza.”

RANGERS X CELTIC

Copa da Escócia – quartas de final

Data e horário: 8/3/2026, às 9h (de Brasília)

LOCAL: Ibrox Stadium

RANGERS: Butland; Sterling, Souttar, Fernandez e Rommens; Raskin e Chukwuani; Skov Olsen e Moore; Diomande e Chermiti. Técnico: Danny Röhl

CELTIC: Sinisalo; Araujo, Arthur, Scales e Tierney; McGregor e Hatate; Tounekti, Nygren e Maeda; Cvancara. Técnico: Martin O’Neill.

Árbitro: Don Robertson

Auxiliares: Ross Macleod e David Roome

VAR: Andrew Dallas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.