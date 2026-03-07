Zubeldía x Jardim: final do Carioca opõe as duas maiores escolas de técnicos do mundo

O clássico entre Flamengo e Fluminense no próximo domingo (8) decidirá o título do Campeonato Carioca e servirá como prova real da hegemonia estrangeira no futebol atual. De um lado, o português Leonardo Jardim comanda o Rubro-Negro; do outro, o argentino Luis Zubeldía lidera o Tricolor. Um levantamento do Bolavip Brasil revela que esses dois treinadores pertencem às nacionalidades mais prestigiadas do planeta. Ao mapear as dez principais ligas do mundo, o estudo descobriu que argentinos e portugueses são os estrangeiros mais numerosos em cargos de comando, com 18 representantes de cada país, superando os espanhóis, que aparecem em terceiro com 16 nomes.

Os argentinos demonstram força especial no mercado latino, com seis treinadores atuando no México e outros seis no Brasil. Zubeldía é um dos expoentes dessa escola, acumulando um aproveitamento expressivo de 69,9% à frente do Fluminense. Já os portugueses possuem uma distribuição mais global, presentes em seis países diferentes.

A maior concentração de técnicos lusitanos está na Arábia Saudita, mas nomes como Abel Ferreira, Luis Castro e o próprio Leonardo Jardim consolidam o domínio de Portugal nos gramados brasileiros. Em contrapartida, o Brasil exporta poucos talentos para a elite: apenas quatro brasileiros trabalham como estrangeiros nas dez ligas mais fortes do mundo.

A saber são elas:

Brasil; Argentina; México; Estados Unidos; Inglaterra; Espanha; França; Itália; Alemanha; Arábia Saudita.

Final garantirá primeiro título em solo brasileiro para Zubeldía ou Jardim

Além da disputa tática entre as escolas argentina e portuguesa, a final do Carioca reserva uma marca pessoal importante. Tanto Luis Zubeldía quanto Leonardo Jardim buscam o primeiro troféu em solo brasileiro.

O argentino chegou ao país em 2024 para treinar o São Paulo e, após uma breve pausa em 2025, assumiu o Fluminense. E foi nas Laranjeiras onde rapidamente implementou seu estilo de jogo. O trabalho é bem avaliado internamente e a conquista do estadual coroaria a regularidade apresentada desde sua chegada ao clube.

Leonardo Jardim, por sua vez, possui uma trajetória ainda mais recente no Brasil. Após deixar o Cruzeiro no fim da última temporada com 58,2% de aproveitamento, o técnico assumiu o desafio no Flamengo com a missão de manter o clube no topo.

O confronto de domingo não apenas definirá o campeão estadual, mas também reforçará a estatística de títulos levantados por estrangeiros no país. Quem vencer levará para casa não apenas a taça, mas o reconhecimento de ter superado um representante da outra escola de maior prestígio do futebol mundial na atualidade.

