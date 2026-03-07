Clássico de Milão vale liderança e vira vitrine para brasileiros de olho na Seleção

O clássico entre Milan e Inter de Milão, marcado para este domingo (8), às 16h45 (de Brasília), pela Serie A, pode ser determinante na disputa pelo título italiano. Líder do campeonato com 62 pontos, a Inter chega para o Derby della Madonnina tentando ampliar a vantagem sobre o rival, enquanto o Milan, vice-líder com 57, vê no confronto direto a chance de reduzir a diferença e recolocar ainda mais pressão na reta final da competição. Além da importância na tabela, o clássico também coloca brasileiros em evidência, como Luis Henrique e Carlos Augusto, que buscam se destacar de olho em uma oportunidade na Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

Entre os nomes que entram em campo com esse objetivo está o ala Luis Henrique, da Inter de Milão. O brasileiro vive uma temporada de consolidação na equipe italiana e vem ganhando espaço no elenco. Na atual edição da Champions, por exemplo, o jogador soma cinco partidas disputadas e 286 minutos em campo. Assim, ele mantém um alto índice de participação ofensiva e boa eficiência de passe, com cerca de 90% de acerto.

Além dos números, o desempenho em jogos importantes reforça a confiança da comissão técnica no brasileiro. Contratado pela Inter após passagem pelo Olympique de Marselha, onde registrou nove gols e dez assistências em 35 partidas na temporada anterior, o atacante chegou ao futebol italiano cercado de expectativa e vem sendo utilizado em diferentes funções pelos lados do campo.

Vaga na lateral-esquerda da Seleção Brasileira

Outro brasileiro presente no elenco da Inter de Milão é o lateral-esquerdo Carlos Augusto. O jogador, que já esteve em convocações recentes da Seleção, segue sendo monitorado pela comissão técnica. Além disso, na atual temporada da Série A, ele soma 14 partidas, com um gol e uma assistência.

Na terra de Carlo Ancelotti, o clássico de Milão reúne ingredientes que vão além da rivalidade histórica. Em jogo estão pontos decisivos na briga pelo título italiano. Ao mesmo tempo, para os brasileiros, a oportunidade de reforçar o argumento esportivo em busca de uma vaga nas próximas convocações da Seleção Brasileira.

