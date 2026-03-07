Esposa de Dudu se manifesta após polêmica de “trisal” revelada por influenciadora

A repercussão de mensagens íntimas atribuídas ao atacante Dudu, do Atlético-MG, levou a esposa do jogador, Caroline Campos, a se pronunciar nas redes sociais. Em um longo desabafo via stories, publicado nesta sexta-feira (6), ela abordou sobre o momento vivido pela família e afirmou que a prioridade é preservar um ambiente de estabilidade para a filha do casal.

Sem entrar diretamente nos detalhes da exposição das conversas, Caroline optou por tratar o assunto de forma mais ampla. Ao explicar a postura adotada diante da situação, ela escreveu: “Nem sempre as pessoas conhecem tudo o que acontece dentro de um relacionamento”.

“[…] Hoje escolho me posicionar com maturidade e respeito. Meu objetivo não é expor ninguém, criar conflitos ou apontar culpados. Meu foco é proteger aquilo que sempre foi mais importante para mim, minha família, meus valores e, principalmente, minha filha”, escreveu na sequência.

Caroline prosseguiu fazendo menção aos momentos difíceis dentro de qualquer relação e reforçou que prefere lidar com certas decisões de maneira reservada.

“Relacionamentos passam por fases difíceis. Nas crises, aprendemos que não temos controle sobre as atitudes do outro, apenas em como escolhemos agir. Quero deixar claro que não compactuo com nada dito a meu respeito. […] Nem tudo precisa ser explicado publicamente. Até porque nunca expus nada disso. Algumas decisões são tomadas em silêncio”, completou.

Trisal? Relacionamento aberto?

A manifestação ocorreu em meio à repercussão da série de mensagens divulgadas por Bruna Miller atribuídas ao atacante. O teor sexual das conversas chamou atenção, mas, de acordo com a influenciadora, o caso não é recente. Questionada pela coluna Metrópoles, ela revelou que o vínculo entre eles existe “desde 2017”.

A influenciadora também declarou que os encontros entre eles acontecem sempre que ambos estão no Brasil e é de conhecimento da esposa. Em sua versão, Caroline sempre soube da dinâmica: “Sim. Eles têm um relacionamento aberto”. Ela ainda revelou que conhece a companheira do atacante e classificou o vínculo entre eles como um “trisal”.

Dudu reage mal aos prints

Enquanto Bruna transparece naturalidade sobre o assunto, o atacante segue por outra linha. Nesta sexta-feira (6), Miller expôs o incômodo do jogador com a divulgação do conteúdo: “Olha o que você fez. Troquei ideia de boa com você”, dizia uma das mensagens atribuídas a ele.

“Sacanagem demais. Você foi muito traíra”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.