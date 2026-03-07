ASSINE JÁ!
Bizarro! Time perde por W.O. na última rodada para escapar do rebaixamento -

Um escândalo no mundo do futebol estremeceu o pequeno arquipélago das ilhas Maldivas, no sul da Ásia, conhecido por suas paisagens paradisíacas e praias cinematográficas.

O Green Streets, que disputa a Dhiraagu Dhivehi Premier League, apelou para um recurso improvável para escapar do rebaixamento na última rodada. O time não foi a campo para encarar o New Radiant e foi declarado perdedor pelo placar de 2 a 0 conforme previsto no regulamento da Federação de Futebol das Maldivas (FAM).

Se o Green Streets perdesse por quatro gols ou mais, o saldo de gols o rebaixaria. O Valencia, que acabou sendo rebaixado, não aceitou a situação. Assim, após vencer a última partida, o clube emitiu um comunicado acusando seus rivais de manipulação de resultado e afirmou que o comportamento do Green Streets foi “repugnante” e violou os direitos dos demais participantes.

Resultado mantido

A FAM acatou as reclamações do Valencia. Impôs um transfer ban ao Green Streets além de multa de aproximadamente R$ 10 mil. “Caso o Green Streets repita suas ações, o comitê tomará medidas ainda mais rigorosas”, informou a entidade. A organização, no entanto, manteve o resultado do W.O.

O Valencia, porém, informou que não aceita a decisão e que vai levar o caso à Confederação Asiática de Futebol (AFC) e à Fifa.

Já o Green Street, no entanto, negou qualquer acusação de manipulação de resultados e atribuiu o cancelamento da partida a um surto de diarreia e gripe em seu elenco. “Infelizmente, um número significativo de nossos jogadores foi afetado, o que impactou diretamente a disponibilidade do elenco no dia da partida. Em nenhum momento o Green Street agiu com a intenção de perder por WO ou manipular o resultado”, informou o clube.

