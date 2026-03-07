Benfica x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio da Luz recebe neste domingo (08/03), às 15h (Brasília), o maior clássico do futebol português. O Benfica tenta diminuir a distância para o topo, enquanto o Porto busca se recuperar da derrota sofrida para o Sporting na última terça-feira para a Copa de Portugal e manter sua hegemonia defensiva. A partida será, às 15h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Português.

Este, aliás, é o terceiro “Clássico” entre Benfica e Porto da temporada 2025/26. Até agora, houve um empate (0–0 pelo Campeonato Português) e uma vitória dos Dragões (1–0 Taça de Portugal).

Onde assistir

A partida entre Benfica e Porto, pelo Campeonato Português, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Benfica

Sob o comando de José Mourinho, o Benfica está na terceira posição, com 58 pontos. Uma vitória é fundamental para reduzir a distância de sete pontos para o rival e se manter vivo na briga pelo bicampeonato. Curiosamente, as Águias, aliás, ainda não perderam nesta edição (17 vitórias e 7 empates), mas o excesso de empates o deixou atrás de Porto e Sporting.

Como chega o Porto

Ocupando o topo da tabela com 65 pontos, o time comandado por Francesco Farioli chega em um momento de solidez defensiva impressionante (apenas 8 gols sofridos em 24 jogos). O zagueiro Thiago Silva, aliás, comentou sobre a dificuldade em enfrentar o Benfica, especialmente dentro da casa do adversário. Além disso, definiu que as Águias são o adversário mais difícil.

“O Sporting e o Benfica são dois grandes clubes, que procuram controlar o jogo, o que causa dificuldades para o adversário. (…) O Sporting é bicampeão, então está mais preparado, mas joguei pouco contra eles. Até agora, o Benfica foi o adversário mais difícil, com um grande treinador. José Mourinho é muito estratégico, no jogo do campeonato, no Dragão, fez um “superjogo””, disse Thiago Silva.

BENFICA x PORTO

Campeonato Português – 25ª rodada

Data-Hora: 8/3/2026 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Rosario, Bednarek E Sanusi; Varela, Froholdt E Veiga; Pepê, Gul e Pietuszewski. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

VAR: Luís Ferreira

