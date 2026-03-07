Globo discute participação de Filipe Luís na cobertura da Copa do Mundo; saiba mais

Poucos dias após a polêmica saída do Flamengo, Filipe Luís ainda avalia qual será seu próximo passo dentro do futebol. Há agora uma possibilidade extracampo enquanto o cenário como técnico permanece incerto: o de comentarista na TV Globo. Isso porque seu nome entrou no radar da emissora para cobertura da Copa do Mundo, entre junho e julho, em uma hipótese ainda em estágio inicial — sem qualquer acordo formal neste momento.

A possibilidade ganhou força nas redes sociais após informação publicada pelo Portal Leo Dias. Segundo o relato, emissora e treinador já tiveram uma conversa preliminar, na qual ambos demonstraram interesse em manter o diálogo aberto. O nome de Filipe surgiu com naturalidade nos corredores da empresa devido à experiência recente com vestiário e ritmo competitivo.

Entende-se, portanto, que o ex-Flamengo detém elementos capazes de enriquecer análises durante grandes torneios e ainda no calor do momento.

Saída do Flamengo e sondagem

A aproximação ocorre logo após a demissão do Rubro-Negro, na madrugada da última terça-feira (3), poucas horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira. O resultado, aliás, colocou o clube na decisão do Campeonato Carioca, que será disputada neste domingo (8) contra o Fluminense, no Maracanã.

Embora a decisão tenha causado espanto em torcedores e no próprio elenco, a diretoria carioca já discutia mudanças no comando há um tempo. A cúpula liderada por Bap já negociava a chegada do português Leonardo Jardim antes mesmo de tornar pública a demissão.

O novo técnico da equipe desembarcou no Rio de Janeiro logo depois da mudança e já assumiu o trabalho no Ninho do Urubu. A estreia de Leonardo Jardim está marcada justamente para o clássico deste domingo.

A breve passagem pelo Flamengo ajuda a explicar por que o nome dele continua presente nas conversas do mercado. Ídolo do clube, ele conquistou cinco troféus à frente da equipe e se tornou o segundo técnico mais vitorioso da história, marca que divide com Jorge Jesus.

Em dezembro de 2025, ele também recebeu o prêmio de melhor treinador sul-americano da temporada e encerrou o trabalho com aproveitamento superior a 70%.

Futuro profissional de Filipe Luís

Sem compromisso firmado com outro clube neste momento, o técnico analisa com cautela as possibilidades que surgem. A participação em transmissões, por exemplo, aparece como uma alternativa imediata, embora ainda sem definição oficial.

Ao mesmo tempo, o treinador mantém um objetivo antigo: liderar um projeto no futebol europeu quando surgir uma oportunidade adequada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.