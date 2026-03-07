Bahia x Vitória: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Bahia e Vitória jogam a final do Baianão neste sábado (7/3), às 17h (de Brasilia), na Arena Fonte Nova. Segundo maior vencedor da história da competição, o Leão da Barra soma atualmente 30 títulos estaduais. Caso conquiste a taça de 2026, o Rubro-Negro chegará à 31ª conquista e seguirá na perseguição ao Esquadrão de Aço, líder do ranking histórico com 51 troféus. Na terceira final consecutiva no clássico Ba-Vi, Esquadrão e Leão farão um verdadeiro “tira-teima”. Na temporada passada, o Tricolor de Aço levou a melhor e levantou a taça do Baianão no Barradão. No ano anterior, o Vitória levou o caneco.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta final a partir das 15h30 (de Brasília). O comando da Jornada Esportiva e a narração são de Filipe Souza.