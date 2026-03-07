Arsenal sofre, mas derrota o Mansfield e avança na Copa da Inglaterra

O Arsenal sofreu, mas confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 1 o Mansfield Town, neste sábado (7), no One Call Stadium, pelas oitavas de final da FA Cup. A equipe londrina abriu o placar ainda no primeiro tempo, viu os donos da casa reagirem após o intervalo e garantiu a classificação com um gol decisivo na etapa final.
O time comandado por Mikel Arteta controlou a posse de bola desde os minutos iniciais. Porém, sofreu muito com os próprios erros e só abriu o marcador os 41 minutos. O brasileiro Gabriel Martinelli recuperou a bola pela esquerda e ajeitou para Madueke, que bateu colocado, de pé esquerdo, no ângulo do goleiro Roberts.
O Mansfield voltou mais agressivo após o intervalo e surpreendeu logo aos cinco minutos. Aproveitando um erro na saída de bola do Arsenal, Will Evans ganhou na velocidade da defesa, avançou livre e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Kepa, empatando a partida e incendiando o estádio.
O Arsenal, porém, retomou o controle do jogo. A pressão deu resultado aos 21 minutos. Eze recebeu na intermediária, avançou e acertou um chute forte de média distância para recolocar os Gunners em vantagem.
Nos minutos finais, o Mansfield tentou pressionar com bolas alçadas na área e jogadas de bola parada. Já o Arsenal se fechou na defesa para administrar o resultado.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.