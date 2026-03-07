Botafogo x Bangu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Em busca do título de consolação, Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), em partida válida pela final da Taça Rio, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. As equipes caíram nas quartas de final do Campeonato Carioca e agora lutam lutam pelo troféu da competição, que não tem grande importância como antigamente, mas dá ao campeão vaga à Copa do Brasil-2027. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 16h30 (de Brasília) sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

Ricardo Froede comanda a cobertura, mas a Voz do Esporte também conta com as reportagens de Pedro Rigoni e os comentários de Eduardo Gimenez. Assim, você já sabe: clique na arte acima e não perca nada deste Botafogo e Bangu.

