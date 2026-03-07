Flamengo de olho! Nottingham Forest demite Edu Gaspar após afastamento

A passagem de Edu Gaspar pelo Nottingham Forest terminou de forma abrupta depois de um breve período de afastamento. Com a saída sacramentada, ainda aguardando oficialização, o dirigente volta a aparecer no radar do futebol brasileiro — agora com caminho ”mais livre” para o Flamengo. A decisão encerra uma trajetória iniciada em julho de 2025, quando o ex-executivo do Arsenal chegou ao projeto multiclube como uma contratação tratada internamente como estratégica.

A informação foi divulgada pelo jornalista do jornal Marca Matteo Moretto, que garantiu que a decisão, apesar de já comunicada ao dirigente, só será oficializada nos próximos dias. O cenário já se desenhava desde o afastamento do brasileiro das atividades cotidianas do clube inglês, sinal de que a relação havia chegado a um ponto difícil de sustentar.

Edu desembarcou no East Midlands, no meio de 2025, com um currículo que ajudava a explicar o entusiasmo pela contratação. Em Londres, participou diretamente da reconstrução esportiva do Arsenal ao lado do técnico Mikel Arteta — processo que recolocou o clube na disputa por títulos na Inglaterra.

Bastidores turbulentos

O cotidiano no Forest, porém, seguiu por outro caminho. A gestão atravessou mudanças na estrutura técnica e apostou em investimentos elevados no elenco, mas os resultados não acompanharam o ritmo das decisões administrativas. Aos poucos, a tensão nos bastidores ganhou peso dentro do clube.

Esse ambiente levou a uma medida incomum: a orientação para que o diretor se mantivesse afastado do estádio e do centro de treinamentos. O gesto, interpretado internamente como ruptura definitiva, expôs o desgaste entre o dirigente e a hierarquia do Forest, que inclui o proprietário Vangelis Marinakis.

Edu Gaspar ha sido destituido de su cargo como director global de fútbol del Nottingham Forest. Se confirma lo contado por @JPercyTelegraph en las ultimas horas. Será oficial en los próximos días. pic.twitter.com/eApC4I2i9O — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 7, 2026

Currículo mantém mercado atento

Mesmo com o desfecho turbulento na Inglaterra, a trajetória do brasileiro segue valorizada no mercado. No Brasil, por exemplo, ele participou de momentos importantes do Corinthians, com as conquistas da Libertadores de 2012 e do Campeonato Brasileiro de 2015.

O dirigente também trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de deixar o país rumo à Inglaterra. Durante esse ciclo, integrou a estrutura da Seleção que conquistou a Copa América 2019.

Edu Gaspar, o nome para o Flamengo?

A espera pela oficialização da demissão no Forest pode abrir caminhos para o Rubro-Negro, que, por ora, apenas acompanha o caso com atenção. Segundo informações, o clube carioca tem avaliado nomes para área de futebol diante do desgaste envolvendo o dirigente José Boto, que vive seu período de maior pressão internamente.

Segundo informações divulgadas pela ESPN, a diretoria rubro-negra evita uma troca imediata sem ter um substituto definido. A avaliação interna é de que uma mudança abrupta poderia abrir um vazio de comando no centro de treinamento em um momento sensível, logo após a troca no cargo de treinador com a saída de Filipe Luís.

Nos bastidores, interlocutores ligados ao empresário Kia Joorabchian já procuraram entender qual seria a disposição do dirigente para um eventual retorno ao Brasil. O brasileiro, porém, evitou alimentar qualquer especulação pública sobre o tema.

“Continuo trabalhando no grupo e não posso me comprometer com nenhuma mudança no momento”, disse recentemente em entrevista ao Lance!.

