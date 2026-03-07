Técnico é suspenso por um ano por assédio sexual contra seis jogadoras

O treinador Filipe Linz foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a um ano e 15 dias de suspensão por assédio sexual e discriminação contra seis atletas. O ex-técnico do Guia FC, que disputava a Segunda Divisão do Campeonato Português de futebol feminino, ainda terá de pagar multa de aproximadamente R$ 6 mil. O caso, no entanto, segue na Justiça.

A entidade disciplinar também sancionou o clube e determinou que a equipe dispute dois jogos com portões fechados, além de pagar multa de aproximadamente R$ 12 mil. O presidente Alexandre Santos e a vice-presidente Sandra Santos foram suspensos por um mês, por terem minimizado as queixas das jogadoras.

O processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) conseguiu, aliás, juntar diversas provas sobre os casos de assédio, incluindo mensagens via aplicativo e relatos de jogadoras .

Assim, em uma das mensagens, Linz diz a uma jogadora: “Faz uma conta de Onlyfans. Sempre é melhor do que ir para a rotunda (rua)”. Em outra, ele convida uma atleta a um encontro íntimo. “Hoje que (você) ia tomar banho comigo e não vai (ao treino)?”.

Algumas das vítimas do treinador, inclusive, dizem que ele ainda as tocava de maneira desrespeitosa e as chamava de “gostosa”. Em um dos testemunhos, uma das atletas disse que sofreu discriminação por estar acima do peso. E que, assim, o agressor se referia aos seus seios como air bags de carro.

Linz, porém, se defendeu das acusações e disse que as mensagens foram colocadas fora do contexto. Ele ainda garantiu que vai recorrer e processar as vítimas por difamação.

