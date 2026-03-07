ASSINE JÁ!
Justiça pede 10 anos de cadeia para jogador acusado de agressão sexual

O atacante Rafa Mir, do Elche, da Primeira Divisão da Espanha, é alvo de uma denúncia do Ministério Público local pelo crime de agressão sexual. Diante das acusações, os promotores pedem que a Justiça o condene a dez anos e meio de prisão. As informações são do jornal espanhol Marca.

Segundo a acusação, nove anos da pena correspondem ao crime de violência sexual, enquanto outros 18 meses se referem a agressão física e danos morais. As investigações apontam que Rafa Mir teria cometido o crime contra uma jovem de 21 anos dentro de sua própria casa.

Além da pena de prisão, o Ministério Público também pediu uma multa de 64 mil euros (cerca de R$ 380 mil) e medidas restritivas contra o atleta. Dessa forma, caso seja condenado, Rafa Mir deverá manter distância mínima de 500 metros da vítima pelos próximos 13 anos. Além disso, a promotoria solicita que o jogador fique proibido de exercer qualquer atividade profissional que envolva menores de idade durante sete anos.

Por outro lado, a denúncia também envolve outro homem que estava presente na casa do jogador no momento do episódio. Segundo a promotoria, o amigo de Rafa Mir também teria cometido agressão, embora em menor gravidade. Nesse caso, os promotores pedem uma pena de três anos de prisão por ele ter tocado nos seios e na região genital de outra jovem.

Agora, a Justiça espanhola deverá analisar as acusações e decidir se o jogador irá a julgamento.

