Lyon x Paris FC: onde assistir, escalações e arbitragem

Com Endrick entre os relacionados, o Lyon entra em campo neste domingo (8), às 16h45 (de Brasília), contra o Paris FC, no Parc Olympique Lyonnais, pela 25ª rodada do Campeonato Francês 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo sofre lesão muscular mais grave que o previsto, diz Jorge Jesus

Como chega o Lyon

O Lyon tenta reagir após duas derrotas seguidas. Antes dos tropeços recentes, o Lyon vivia grande fase e chegou a emendar 13 vitórias desde a chegada do atacante brasileiro. No entanto, a equipe acabou superada pelo Strasbourg por 3 a 1 e depois perdeu o clássico para o Olympique de Marselha por 3 a 2, partida em que Endrick deu duas assistências. Nesse período, o clube também acabou sendo eliminado na Copa da França ao ser eliminado pelo Lens nos pênaltis.

Mesmo assim, o Lyon segue bem colocado na tabela. A equipe é a terceira colocada, com 45 pontos, embora ainda esteja atrás do líder PSG, que tem 57, e do vice-líder Lens, com 53.

O técnico Paulo Fonseca, porém, continua lidando com vários desfalques. Moreira, Fofana, Kluivert, Mangala, Nuamah e Sulc, lesionados, permanecem fora.

Como chega a Paris FC

Por outro lado, o Paris FC tenta se afastar da zona de rebaixamento e tem como principal objetivo a permanência na elite do futebol francês. A equipe ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, mas chega confiante após vencer o Nice por 1 a 0 na rodada passada.

No entanto, o treinador Antoine Kombouaré também tem problemas para escalar o time. Chergui, Gueye, Hamel, Kolodziejczak, Riou e Traoré estão lesionados, enquanto De Smet cumpre suspensão após ser expulso no último jogo.

LYON X PARIS FC

25ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data e horário: domingo, 08/03/2026, às 16h45 (de Brasília).

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon.

LYON: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico; Morton, Tessmann e Nartey; Endrick, Yaremchuk e Tolisso. Técnico: Paulo Fonseca.

PARIS FC: Trapp; Camara, Coppola, Mbow e Otávio; Munetsi, Lees-Melou, Simon, Kebbal e Ikone; Immobile. Técnico: Antoine Kombouare.

Árbitro: Benoit Bastien.

VAR: Cyril Gringore.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.