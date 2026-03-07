Náutico x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Náutico e Sport fazem os últimos 90 minutos do Campeonato Pernambucano 2026. Sem nada encaminhado para a partida de volta, o Clássico dos Clássicos ocorre neste domingo (8/3), às 18h, no Estádio dos Aflitos. No primeiro confronto, Timbu e Leão empataram numa partida muito eletrizante e equilibrada por 3 a 3. Desta maneira, qualquer novo empate leva a decisão do campeão aos pênaltis, enquanto quem vencer fica com a taça do Estadual desta temporada.

Com um total de 45 títulos, o Leão da Ilha, assim, aparece como o maior campeão da competição, consolidando seu domínio ao longo de diferentes épocas. Náutico, com 24 títulos ao longo de sua história no Campeonato Pernambucano, é terceiro maior campeão do estado. Na segunda posição, o Santa Cruz soma 29 troféus do torneio.

Onde assistir

A partida entre Náutico e Sport, pela finam do Campeonato Pernmabucano, portanto, terá a transmissão da TV Globo (PE) e GOAT.

Como chega o Náutico

O Náutico chega para a decisão após uma semana inteira de preparação, com foco total na decisão. O técnico Guilherme dos Anjos trabalhou na correção de erros cometidos no primeiro jogo, especialmente em um duelo marcado por intensidade.

O treinador alvirrubro, aliás, também ganha uma peça a mais para o elenco. Recuperado de entorse no tornozelo, o zagueiro Mateus Silva volta a ficar à disposição, embora a tendência seja iniciar no banco de reservas. Em coletiva na última sexta, o comandante defendeu o estilo de jogo, com marcação em linha alta, que gera insegurança dos torcedores. Ele, aliás, ainda complementou que os jogadores treinam à exaustão o modelo.

Como chega o Sport

Do outro lado, o Sport teve compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil e avançou à terceira fase depois de uma classificação sofrida. Mesmo com menor tempo de descanso, o Leão chega fortalecido pelo resultado e com possibilidade de mudanças na equipe titular para a decisão nos Aflitos. O Náutico joga em casa, diante de estádio lotado, e tenta fazer da atmosfera dos Aflitos um diferencial. Entretanto, o Sport se acostumou em decisões recentes e quer transformar a experiência em frieza para suportar a pressão.

Dentro de campo, o técnico Roger Silva deve fazer mudanças no meio-campo. Zé Lucas e Yago Felipe aparecem como candidatos a começar entre os titulares, enquanto Barletta e Iury Castilho disputam uma vaga no setor ofensivo.

NÁUTICO x SPORT

Final do Campeonato Pernambucano

Data-Hora: 8/3/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius. Técnico: Guilherme dos Anjos.

SPORT:Thiago Couto;Pucci, Benevenuto, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Barletta (Iury Castilho), Zé Roberto e Gustavo Maia. Técnico: Roger Silva.

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

