Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora decisiva, torcedor! Com regulamento diferente para 2026, a final do Campeonato Carioca ocorre em jogo único, neste domingo (8/3), com um grande clássico do futebol brasileiro. Afinal, Fluminense e Flamengo duelam pela sexta vez nos últimos sete anos para saber quem será o campeão desta temporada.

No Flu, a moral está alta após eliminar o Vasco na semifinal, mantendo um excelente retrospecto no Maracanã desde a estreia do técnico Luís Zubeldia. E falando em treinadores, a partida marcará a primeira de Leonardo Jardim – substituto de Filipe Luís – no Flamengo, que vive crise nos bastidores após mau início de ano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada, do Premiere no sistema de Pay-per-view e na GE TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

O Fluminense vem com a moral em dia para a final do Campeonato Carioca. Isso porque, apesar do empate em 1 a 1 com o Vasco, pela semifinal, o time ampliou sua invencibilidade no Maracanã, onde não perde desde o começo de dezembro. Assim, o time de Luís Zubeldia tem 15 vitórias, um empate e apenas duas derrotas em 18 partidas no Maior do Mundo.

O treinador, aliás, voltará a ocupar o banco de reserva após cumprir suspensão automática contra o próprio Cruz-Maltino. No entanto, não poderá contar com o volante Bernal, se recuperando de lesão. Nonato, por sua vez, ainda é dúvida para o técnico argentino. Os reforços Millán, Castillo e Alisson não podem ir a campo. A tendência, então, é que se repita a escalação utilizada contra o Vasco. Em caso de título, esta será a 34ª conquista do Tricolor, que só surge atrás do Flamengo (39) na lista no Rio de Janeiro.

Como chega o Flamengo

No Flamengo, o clima é diferente. Isso porque, após terminar em 2025 em alta com diversas conquistas, o Rubro-Negro enfrentou turbulência ao perder as finais da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Assim, mesmo com o 11 a 0 no Madureira (no agregado), pela semifinal, Filipe Luís perdeu o emprego.

O Fla, porém, agiu rápido e logo anunciou a contratação de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O comandante realizará sua estreia contra o Fluminense podendo erguer uma taça. Pelo pouco tempo de trabalho, espera-se que o português não realize mudanças bruscas em relação ao time que vem entrando em campo nas últimas partidas. Saúl, ainda se recuperando de cirurgia no calcanhar esquerdo, é o único desfalque certo do Fla.

FLUMINENSE x FLAMENGO

Campeonato Carioca 2026 – Final (jogo único)

Data e horário: 8/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldia.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Plata (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e GE TV

