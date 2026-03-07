Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem nenhuma equipe em vantagem, Ceará e Fortaleza fazem a grande final do Campeonato Cearense. A partida decisiva acontece no começo da noite deste domingo (08), às 18 horas, no Castelão.
Na partida de ida, dois gols na reta final do jogo. O Leão da Pici abriu o marcador depois dos 40 minutos do segundo tempo, mas o Vozão conseguiu o empate já nos acréscimos. Com isso, quem vencer o jogo da volta fica com o título e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão na Globo, na TV aberta, para o estado do Ceará, e no canal do YouTube GOAT.
Como chega o Ceará
Em busca do tricampeonato estadual, o Vozão mantém uma sequência de 12 clássicos sem perder para o rival. Para a partida, Mozart ainda tem as ausências de Vina, Dieguinho, Bruno Ferreira e Matheus Araújo, que estão lesionados.
Como chega o Fortaleza
Tentando quebrar a sequência do rival, o Leão da Pici tenta voltar a vencer o clássico, algo que não acontece desde 2023. Para a grande decisão, o técnico Thiago Carpini não conta com o atacante Gabriel Souza, lesionado.
CEARÁ X FORTALEZA
Campeonato Cearense – Final – Jogo de volta
Data e horário: 08/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
CEARÁ: Richard; Gilmar, Eder, Otavio; Alex Silva, Lucas Lima, Vinicius Zanocelo, Fernando; Pedro Henrique, Matheusinho e Wendel Técnico: Mozart.
FORTALEZA: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas, Gabriel Fuentes; Rodrigo, Sasha, Pierre; Luiz Fernando e Pochettino. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)
Assistentes: Nailton Oliveira (PE) e Renan Aguiar (CE)
