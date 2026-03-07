Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Atlético-MG fazem clássico, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão, pela grande final do Campeonato Mineiro. O troféu será decidido em apenas uma partida. Em caso de empate, não haverá prorrogação, com a definição da taça sendo nos pênaltis. O Galo é o maior campeão do Mineiro, buscando agora a 51ª conquista e um inédito heptacampeonato. Já a Raposa tentará gritar “é campeão” pela 39ª vez, e a primeira desde 2019.

A partida pode ser decisiva para o técnico da Cruzeiro, Tite, que balança no cargo neste início de temporada. Para o Atlético, por sua vez, o clássico marcará a primeira final do argentino Eduardo Domínguez. Fora isso, a artilharia independe do título, mas caso Kaio Jorge brilhe diante do Atlético-MG, pode se confirmar como o maior goleador do Estadual. O atacante tem seis gols na competição, enquanto Hulk tem quatro.

Onde assistir

Cruzeiro e Atlético-MG, pela final do Campeonato Mineiro, portanto terá transmissão da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Sportynet (TV fechada), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube).

Como chega o Cruzeiro

O time celeste chega focado em encerrar um jejum de seis anos sem o título estadual (a última conquista foi em 2019). No ataque, a esperança de gols recai sobre Kaio Jorge e o talento de Matheus Pereira. Para chegar à decisão, a Raposa eliminou o Pouso Alegre nas semifinais. Foram duas vitórias magras por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. No ataque, a esperança de gols recai sobre Kaio Jorge e o talento de Matheus Pereira.

Para o confronto, o técnico Tite pode ter a baixa do goleiro Cássio e do meia Gerson. Ambos se recuperam de problemas no joelho sofridos no último fim de semana. Eles, porém, participaram de uma parte das atividades na última sexta-feira. Enquanto isso, Jonathan Jesus, Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra seguem entregues ao departamento médico.

Como chega o Atlético

Do outro lado, o Galo, afinal, busca o heptacampeonato consecutivo (7º título seguido), o que seria um feito histórico na era profissional, além de ser o seu 51º título mineiro. A equipe alvinegra chegou à decisão após eliminar o rival América-MG nas semis (vitória nos pênaltis após empate no agregado).

Apesar do otimismo nos últimos dias quanto a recuperação de Lyanco, que já retornou aos treinos após grave lesão, o zagueiro não deve ficar à disposição para a final. Além disso, o técnico Eduardo Domínguez também não contará com o volante Alexsander, que sofreu uma ruptura no ligamento do joelho.

CRUZEIRO x ATLÉTICO

Final do Campeonato Mineiro

Data-Hora: 8/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BA)

CRUZEIRO: Matheus Cunha (Cássio); William, Lucas Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira; Arroyo, Christian (Gerson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

ATLÉTICO: Éverson; Ángelo Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon; Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Reinier (Dudu); Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fabio Pereira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

