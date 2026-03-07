Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional e Grêmio voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de volta da final do Campeonato Gaúcho. Assim, o clássico mais tradicional do estado definirá o campeão da temporada estadual de 2026.

No confronto de ida, disputado na Arena do Grêmio, o Tricolor levou a melhor e venceu por 3 a 0, abrindo uma vantagem importante na decisão. Dessa forma, o time gremista chega ao segundo duelo em situação mais confortável, enquanto o Colorado precisará buscar uma reação diante de sua torcida.

ONDE ASSISTIR

A transmissão da partida será realizada pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, além dos canais SporTV e Premiere.

Internacional precisa de reação no Beira-Rio

O Internacional entra em campo pressionado após o atropelo no primeiro Gre-Nal da final. Na domingo passado, a expulsão do lateral Bernabei ainda no primeiro tempo influenciou diretamente no desempenho da equipe, que teve dificuldades para manter o equilíbrio durante a partida.

Devido a essa situação, o Colorado precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso queira conquistar o título no tempo normal, a equipe terá de construir uma vitória por quatro gols ou mais de vantagem.

Além da ausência de Bernabei, que cumpre suspensão, o time também não poderá contar com Matheus Bahia e Kayky, que não foram inscritos na competição.

Grêmio tenta administrar vantagem

O Grêmio, por sua vez, chega ao clássico com ampla vantagem construída no primeiro jogo. Com o resultado debaixo do braço, a equipe pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim ficará com o título estadual.

Apesar da vantagem, embora tranquila, o técnico Luís Castro já indicou que o Tricolor não deve adotar uma postura excessivamente defensiva. A tendência é que o Imortal tente manter o controle do jogo e explorar os espaços deixados pelo rival.

O Grêmio também terá algumas ausências importantes. Os recém-contratados Nardoni e Pérez não estão inscritos na competição, enquanto João Pedro segue em recuperação de uma lesão muscular. Além disso, Braithwaite e Villasanti voltaram recentemente aos treinamentos e ainda são dúvidas para o confronto.

INTERNACIONAL x GRÊMIO

Campeonato Gaúcho – 2ª partida da Final (Agregado: 0x3)

Data e horário: 08/03/2026, às 18h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre – RS

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolanno.

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS)

ASSISTENTES: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto

Onde assistir: RBS, SporTV e Premiere

