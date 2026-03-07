Palmeiras x Universidad Católica-EQU (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

Palmeiras e Universidad Catolica medem forças neste domingo (08/3), às 21h, no estádio Estadio Olímpico Atahualpa pela primeira rodada da Libertadores Sub-20. O Verdão chega para a competição com o status de atual campeão brasileiro da categoria. Em contrapartida, o adversário foi o vice-campeão equatoriano, perdendo na final para a LDU.

Onde assistir

A partida terá transmissão da XSports.

Como chega o Palmeiras

Atual campeão brasileiro Sub-20, o Palmeiras vai em busca do primeiro título da competição. O Verdão até chegou na final no ano passado, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo. Contudo, para este ano, a equipe chega mais madura e destaques como Erick Belé e Riquelme Fillipi, destaques da equipe na categoria e que já vem treinando com a equipe profissional.

Como chega o Universidad Católica-EQU

Em contrapartida, os equatorianos também chegam empolgados após fazer uma boa campanha na competição nacional, perdendo apenas na final para a LDU. Agora, a Universidad Católica tenta demonstrar ainda mais sua força contra um dos favoritos ao título, para começar bem a competição.

PALMEIRAS X UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU

Libertadores Sub-20 – Primeira rodada

Data e Horário: 8/3/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)

PALMEIRAS: Luiz Fernando; Luis Saboia, Koné, Benedetti e André Lucas; Coutinho, Ruan Yago e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Victor Gabriel e Heittor. Técnico: Lucas Andrade.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Nayluisa Caceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodriguez, Yenefer Giméneze Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodriguez, Gabriela Garcia, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos e Barbara Martinez; Genesis Florez. Técnico: Ricardo Belli.

Arbitragem: Sebastian Martínez (ARG)

