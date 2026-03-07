Fluminense: Matheus Reis sofre nova lesão no joelho e vira baixa por tempo indeterminado

O atacante Matheus Reis virou desfalque do Fluminense por tempo indeterminado após sofrer uma entorse no joelho direito durante treinamento. Antes de estabelecer previsão de retorno, o departamento médico iniciou tratamento conservador para reduzir o inchaço e, a partir daí, definir os próximos passos da recuperação do jogador.

A situação chama atenção e preocupa por se tratar de um problema no mesmo local que já havia exigido longa recuperação recentemente. Formado em Xerém, o jovem rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em 2024, também durante um treino no CT Carlos Castilho — episódio que interrompeu sua transição para o elenco profissional.

A primeira lesão no local ocorreu em novembro de 204 e obrigou o atacante a passar cerca de um ano em recuperação. Matheus só retornou aos gramados no fim de 2025, e o clube optou por utilizá-lo inicialmente no time sub-20 para fazê-lo retomar o ritmo de jogo.

O Tricolor vai a campo neste domingo (8) no Maracanã, às 18h, para encarar o Flamengo pela decisão do Campeonato Carioca.

Espaço no elenco em 2026

O histórico recente, porém, não impediu que o atacante conquistasse seu espaço no elenco principal. Não à toa, o jovem vinha ganhando minutagem neste início de temporada e figurava entre os atletas da base mais vezes relacionado para jogos do profissional após o retorno das férias dos titulares.

Matheus foi um dos poucos de Xerém a ganhar oportunidades sob o comando de Zubeldía no Campeonato Carioca e já era nome carimbado no banco de reservas, como opção em uma das pontas. Ele estreou pelo time profissional ainda na primeira rodada do Estadual e, depois, somou minutagem em outras três partidas da competição.

Apesar do encanto, o jovem ainda não marcou gols nem registrou assistências nesse início de trajetória entre os profissionais.

Aposta do Fluminense

O contexto de oportunidades fez com que o Tricolor se mobilizasse para renovar o vínculo com o jovem até o fim de 2030. Ele, aliás, foi o último integrante da geração 2007 de Xerém a assinar um novo contrato com o clube.

Matheus chama atenção do mercado europeu desde os tempos de base. Em 2024, por exemplo, o jornal britânico The Guardian citou o atacante como um dos jovens mais promissores do futebol mundial.

Já no clube, Matheus formou um trio de destaque ao lado de Riquelme Felipe e Isaque. Este último acabou negociado com o Shakhtar Donetsk. Ele também integrou a chamada “Esquadrilha 07”, geração de Xerém que recebeu esse apelido pela qualidade técnica do grupo.

Nascido no México, o jovem tem dupla nacionalidade e já defendeu tanto a seleção mexicana quanto a brasileira nas categorias de base.

