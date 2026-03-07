Novorizontino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Vale taça. Novorizontino e Palmeiras decidem quem será o grande campeão do Campeonato Paulista neste domingo (08/3), às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Barueri e joga pelo empate. Já o Tigre do Vale precisa vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou dois tentos para ficar com o título.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Cazé TV, HBO Max e TNT.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino chega para o jogo da volta precisando reverter a desvantagem sofrida na primeira partida. Afinal, como perdeu por 1 a 0 na Arena Crefisa Barueri, o Tigre do Vale precisa ao menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênlatis. Aliás, jogando no Jorjão, o time já venceu o Palmeiras por 4 a 0, durante a primeira fase, e tenta repetir a dose para conquistar o título histórico.

A equipe não deve ter mudanças significativas em relação ao que começou em Barueri. A grande dúvida fica por conta da presença de Rômulo. O camisa 10 não jogou na partida de ida por pertencer ao Palmeiras e estar emprestado ao Novorizontino. Contudo, desta vez, o Tigre do Vale deve pagar R$1 milhão ao Verdão para contar com seu atleta no jogo decisivo.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras entra em campo com a vantagem construída no jogo de ida. Afinal, venceu por 1 a 0 e ainda teve um gol anulado. Assim, sob o comando de Abel Ferreira, a equipe alviverde tem a seu favor o placar e buscará administrar o resultado para garantir mais uma taça do Campeonato Paulista. Aliás, caso se sagre campeão mais uma vez, o Verdão chega à sua 27ª conquista do torneio estadual e se aproxima do rival Corinthians, que tem 31 taças.

Se tem dúvida do lado do adversário, também existe uma incógnita no Alviverde. Afinal, Vitor Roque ainda sente dores após sofrer uma pancada na semifinal contra o São Paulo e não sabe se começará a partida. Aliás, no embate de ida, o centroavante iniciou no banco de reservas. De resto, o time deve ser igual ao jogo em Barueri, com Sosa ao lado de Flaco López, caso o Tigrinho não tenha condições. Principal reforço da temporada, Jhon Arias também deve começar como suplente.

NOVORIZONTINO X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – Final – Jogo de volta

Data e Hora: 8/3/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Doutor José Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

PALMEIRAS: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Sosa (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

