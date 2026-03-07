Paulinho volta ao gramado em treino no CT do São Paulo; Crespo testa formações

O elenco do São Paulo voltou ao CT da Barra Funda na manhã deste sábado (7) para dar sequência à preparação para o duelo contra a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão. No trabalho liderado por Hernán Crespo, a comissão técnica testou diferentes formações e observou uma movimentação específica que chamou atenção: o retorno do atacante Paulinho aos gramados.

A atividade reuniu o elenco profissional e contou também com atletas das categorias de base, convocados para completar o grupo no treinamento. Esse tipo de integração costuma ocorrer quando a comissão técnica precisa manter o ritmo das atividades coletivas durante a semana.

Crespo montou um coletivo em campo inteiro, com duas equipes de 11 jogadores, e o treino concentrou boa parte do tempo em exercícios de organização tática. Com trabalhos em dois blocos, a comissão ainda promoveu mudanças nas formações ao longo das atividades para observar alternativas dentro do grupo.

Presença de Paulinho no gramado

Apesar da presença nas atividades, o jovem seguiu um cronograma individual no campo. O jogador cumpriu etapas de corridas em linha reta acompanhado pelos preparadores físicos do clube. Lesionado desde janeiro, Paulinho ainda se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo — sofrida durante a final da Copinha 2026.

O atleta deixou o campo aos 37 minutos do segundo tempo com dores no joelho. Na sequência, o departamento médico do São Paulo entrou em ação e encaminhou o jogador para atendimento hospitalar. Exames realizados após a partida confirmaram um estiramento ligamentar no joelho esquerdo do atleta.

Mais novidade no CT

Ryan Francisco também apareceu no gramado durante o treinamento. Bem como seu colega de grupo, o jogador ainda se recupera e atravessa fase de transição física após passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Ele realizou exercícios de força e trabalhos técnicos com outros atletas, mas ainda sem participar de atividades com contato.

Agenda do São Paulo

O elenco tricolor se reapresentará no CT na manhã deste domingo (8), e Crespo ainda terá mais quatro sessões de trabalho antes do próximo jogo. A equipe encara a Chapecoense na próxima quinta-feira (12), às 20h, no Estádio do Canindé, pelo Brasileirão.

Com os mesmos 10 pontos do Palmeiras, líder do Brasileirão, o Tricolor figura na vice-liderança da competição e é seguido pelo Corinthians, que soma sete. O time de Crespo ainda não perdeu na competição nacional e soma três vitórias, além de um empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.