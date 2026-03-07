Leonardo Jardim muda rotina no Flamengo e retoma concentração antes dos jogos

A semana no Flamengo foi marcada por mudanças importantes. Após a demissão de Filipe Luís, o clube anunciou a chegada do técnico português Leonardo Jardim, que já começou a implementar algumas alterações na rotina do elenco. Uma das principais novidades é o retorno da concentração antes das partidas.

No período em que Filipe Luís comandava a equipe, os jogadores costumavam se apresentar no CT apenas na manhã dos jogos. Agora, a dinâmica mudou. Neste sábado, o grupo realiza o último treino às 17h (de Brasília), no Ninho do Urubu, e depois permanece concentrado no local, que conta com estrutura de hotelaria. Essa será a quarta atividade sob o comando do novo treinador.

Para parte do elenco, esse tipo de regra não é novidade. Isto porque durante a passagem de Jorge Jesus, também português, o Flamengo adotou medidas mais rígidas, como concentração obrigatória, maior controle de horários e limitações no uso de celulares.

Primeira impressão de Leonardo Jardim foi positiva

Em entrevista coletiva antes da final, o volante Jorginho comentou a chegada de Leonardo Jardim e disse que a primeira impressão do grupo foi positiva. De acordo com ele, mesmo com o impacto da saída de Filipe Luís, os jogadores receberam bem o novo comandante.

“A primeira impressão foi muito boa. O Jardim tem ideias claras e convicções fortes. Independentemente do resultado da final, o grupo já está assimilando bem as orientações. Confiamos no trabalho dele e esperamos que tenha tempo e apoio para desenvolver o projeto”, afirmou.

Por fim, o Flamengo tenta agora virar a página após um início de temporada complicado. Isto porque o time perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, a Recopa Sul-Americana para o Lanús e também teve um começo irregular no Campeonato Brasileiro.

