Chelsea vence Wrexham na prorrogação e avança na Copa da Inglaterra

Em um jogo cinematográfico, com direito a um anticlímax no fim, o Chelsea venceu o Wrexham por 4 a 2 na prorrogação e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Com uma equipe alternativa, os Blues empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar, com gols de Arthur Okonkwo (contra) e Josh Acheampong. Pelo lado dos donos da casa, Sam Smith e Callum Doyle marcaram. Nos acréscimos da segunda etapa, o Wrexham ainda teve George Dobson expulso. Com um jogador a mais, o Chelsea aproveitou a vantagem na prorrogação e confirmou a classificação com gols de Garnacho e João Pedro. Antes do time londrino anotar o quarto gol, o Wrexham chegou a balançar a rede e parecia levar a decisão para os pênaltis, mas o lance foi anulado após revisão do VAR, frustrando a festa da torcida.

Com a vaga nas quartas de final garantida, o Chelsea agora se prepara para enfrentar o PSG pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. O duelo decisivo acontece no dia 17 de março, no Stamford Bridge.

Mesmo com a eliminação, o Wrexham se despediu da Copa da Inglaterra de cabeça erguida. O clube ganhou fama nos últimos anos, graças à compra por astros de Hollywood e uma série de TV. O clube tem como um dos donos o ator Ryan Reynolds, astro do filme Deadpool.

Além disso, o confronto contra o Chelsea foi o segundo contra uma equipe de Premier League na campanha do time na Copa da Inglaterra. Para chegar até as oitavas, a equipe da segunda divisão inglesa deixou pelo caminho o Nottingham Forest, na terceira rodada, e o Ipswich Town, na fase passada.

Wrexham x Chelsea

O Chelsea teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas criou poucas chances. Quem abriu o placar foi o Wrexham, aos 18 minutos, quando Smith recebeu lançamento, ganhou a disputa com Badiashile e finalizou para marcar. Pouco depois, Longman ainda levou perigo em chute defendido por Sánchez. O empate do Chelsea saiu apenas aos 39: Delap puxou o ataque e tocou para Garnacho, que finalizou. Na tentativa de afastar, Thomason acabou marcando contra e deixou tudo igual em 1 a 1.

Na segunda etapa, o duelo seguiu animado e com emoção até o fim. O Wrexham voltou à frente no placar aos 32 minutos. Windass aproveitou uma sobra de bola fora da área, finalizou e contou com desvio em Doyla para recolocar os donos da casa em vantagem. Porém, somente quatro minutos depois, Andrey Santos tocou e Acheampong apareceu na área para bater para o gol e deixar tudo igual. Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados. O técnico Liam Rosenior colocou alguns titulares do Chelsea em campo, o Wrexham teve George Dobson expulso nos acréscimos, mas o placar de 2 a 2 prevaleceu até o apito final.

Prorrogação

Contudo, o Chelsea aproveitou a vantagem numérica e resolveu a classificação nos primeiros momentos da prorrogação. Logo aos seis minutos, Essugo, que saiu do banco, fez bom cruzamento para Garnacho, livre na segunda trave, confirmar a vitória dos Blues. Nos minutos finais do tempo extra, o Wrexham chegou a balançar a rede e parecia levar a decisão para os pênaltis, mas o lance foi anulado após revisão do VAR, frustrando a festa da torcida. Ainda deum tempo para o brasileiro João Pedro, que tambéu saiu do banco, confirmar a boa fase e fechar o placar em 4 a 2.

