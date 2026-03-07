Sporting cede empate ao Braga nos acréscimos e abre caminho para disparada do Porto

Braga e Sporting confirmaram a expectativa de um jogo eletrizante e empataram por 2 a 2 neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Português. O duelo comprovou a boa qualidade ofensiva das equipes. No último lance da partida, aliás, o time da casa arrancou a igualdade no placar em um chute certeiro que levou os torcedores à loucura no Estádio Municipal de Braga.

Com o resultado na véspera de Benfica x Porto, os Leões chegam a 62 pontos e desperdiçam a chance de pressionar os Dragões, com 65, na liderança da Primeira Liga. O Benfica aparece com 58 somados. Já o Braga consolida sua posição no quarto lugar, com um ponto que impede a aproximação do Gil Vicente.

Como foi Braga 2×2 Sporting

O time de Alvalade impôs ritmo forte e buscou desde cedo o gol. Geny Catamo foi quem mais se destacou nesse início, arriscando três finalizações nos primeiros 15 minutos. Mas quem abriu o placar foi Gonçalo Inácio. O zagueiro subiu mais alto que todos na área para aproveitar o escanteio cobrado por Francisco Trincão e, de cabeça, deixou Hornicek imóvel no gramado da Pedreira, aos 22 minutos.

Depois do gol sofrido, o Braga não se deixou abalar e respondeu com intensidade. Ricardo Horta e Abel Ruiz começaram a aparecer mais no ataque, obrigando o Sporting a recuar. A pressão deu resultado: aos 34′, Ricardo Horta aproveitou sobra na área e empatou a partida, incendiando o estádio bracarense. O colombiano Luis Suárez, aos 47′, de pênalti, recolocou o Sporting em vantagem. Mas, nos acréscimos do segundo tempo, Gonçalo Inácio derrubou Gabri Martínez dentro da área, e o uruguaio Rodrigo Zalazar cobrou bem para selar o empate.

Jogos da 25ª rodada do Português

Sexta-feira (6/3)

Famalicão 1×0 Arouca

Sábado (7)

Alverca 0x0 AVS

Moreirense 1×1 Nacional

Braga 2×2 Sporting

Estoril x Casa Pia

Domingo (8)

Estela Amadora x Gil Vicente — 12h30

Benfica x Porto — 15h

Santa Clara x Vitória — 17h30

Segunda-feira (9)

Tondela x Rio Ave — 17h15

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.